Los hitos musicales del 2020

Parece ser que un año atípico y considerado por muchos "el peor de todos", ha sido un "boom" creativo para la industria musical no solamente internacional, sino que los talentos salvadoreños tuvieron mucha inspiración para crear sus propuestas musicales.

En este artículo nos centraremos en los artistas nacionales que estrenaron a lo largo del 2020 sus propias producciones, algunos inspirados en la pandemia y otros con temas totalmente nuevos.

Electro funk, rock, pop, folklore, y synth pop son algunos de los géneros que se han estrenado, además de versiones en piano de grades canciones que forman parte de los éxitos a finales del siglo pasado.

ABBA-The Piano Medley

El músico y compositor Andrés Ángel lanzó un videoclip en el que presentó 3 covers del cuarteto sueco ABBA: 'The Winner Takes It All', 'Gimme Gimme Gimme', y 'Dancing Queen'.

“Elegir las canciones fue más difícil de lo que imaginaba, todas eran muy buenas, pero estoy muy feliz de cómo salió la música y el arreglo quedó increíble. Estoy muy emocionado de que la gente lo escuche. Es un momento perfecto, la gente ahora más que nunca está sedienta de música y alegría”, dijo el artista.

Cada una de las interpretaciones son realizadas con su peculiar estilo, haciendo arreglos orquestales y mezclando sonidos electrónicos, percusión al estilo cinemático, de esa manera ratifica la identidad y versatilidad de su nueva propuesta.

Fue el pasado 10 de diciembre que Andrés estrenó en diferentes plataformas virtuales el sencillo, que fue grabado en España y Guatemala, y próximamente se podrá escuchar en Spotify, Apple Music y Deezer.

Estos covers se convierten en el primer sencillo de cara a un nuevo álbum del pianista que aun no tiene nombre, pero que se espera culmine su desarrollo este 2021.

Ricardo Bendek

Fueron tres canciones las que publicó durante el transcurso del 2020: 'El Mar, El Coral y Las Estrellas' (con el apoyo de Noemy Díaz), 'Sésamo', y 'Leyes de la lógica' en conjunto con Sexólogos del Amor.

La primera canción tiene influencias del folk rock y el pop, la cual expresa un anochecer en la playa, nostalgia y armonía con la naturaleza; mientras que Sésamo te transporta a los 70 y envía un claro mensaje sobre la importancia de conocer la historia salvadoreña. El último single habla la vergüenza e inseguridades que surgen en las primeras etapas de una relación.

El compositor y productor independiente inició en el mundo de la música desde los 13 años de edad.

Midnight sunshine

Es un trabajo en solitario, en donde Robbie Velásquez sigue las raíces de su última producción “Underbeat - The Beginning of Something". La nueva propuesta es un EP de 5 canciones que pertenecen al género electro funk.

De acuerdo con el artista, el álbum tiene influencias del pop fuck de los 70 y 80, que se fusionan con sonidos y beats del electro house y dance.

Las letras de las canciones están inspiradas en diversos temas relacionados con el amor y la fiesta, desde el atrevido cortejo de 'Midnight sunshine', la perseverancia en el amor de 'Just you and I' (Ft. Mey), el delicado afán por cariño en 'Give me some love' y el sentimiento enamorado en 'Same feeling again'.

El artista, en este EP, utiliza todos los instrumentos: guitarra, el bajo, piano, sintetizadores, beats electrónicos, batería y voces, el cual ha sido producido completamente por él, pero siempre contando con un gran equipo que lo acompañó a lo largo de la producción.

'Midnight sunshine' es la primera parte de una producción dividida en dos EP, el segundo álbum saldrá después del verano de este año.

Planeta 23

Esta es una nueva banda salvadoreña con claras influencias del synth pop en sus producciones musicales. El trío, integrado por Selene Díaz, como vocalista; Emi Miranda, en la batería; y Edi Alfaro, en el bajo y los sintetizadores, se estrenó con el primer single “Nadie más”.

La canción se mantuvo durante 3 semanas consecutivas en el primer lugar de la lista de reproducción en la televisión nacional, la cual habla sobre el amor propio y expone que la felicidad depende del positivismo de cada persona y no de terceros. El 2020 culminó con los detalles de su próximo estreno que saldrá a la luz a finales de este mes.

Mendoza ¥

Suxxy es la canción pop que lanzó el compositor y productor Mendoza ¥, en la que se pueden identificar toques de dream pop y que fue inspirada por la emoción de un nuevo amor. De acuerdo con el artista, para crear esta producción tuvo influencias de ritmos pegadizos que mezcló con el sonido melódico de la guitarra.

Esta es la primera creación del cantautor, quien a principios del pasado mes octubre, decidió sumergir en un mundo totalmente nuevo en busca de llevar a las audiencias una nueva propuesta musical en la que el indie y los sintetizadores no pueden faltar.

Álvaro Torres y OPUS 503

El trío de pop lírico se unió al cantautor Álvaro Torres para dar vida a ¨Como de Ángel¨, una canción que “nos habla de un amor perfecto y la esperanza en el futuro”, y que se estrenó, a nivel internacional, el 25 de diciembre como un regalo de Navidad para los fans de ambos artistas.

Según destaca en trío, la idea de una coloración con Torres surgió años atrás, pero fue para finalizar uno de los años que mayores retos ha presentado que se dio la oportunidad de trabajar juntos.

El tema musical y el video fueron realizados a la distancia, bajo la supervisión de Torres que en 2015 ingresó al Salón de la Fama de la Música.

Daglio

'A puerta cerrada' es un EP, y nombre del tema punta de laza del artista, que es el resultado de la fusión del electro pop rock retro en español, una pieza “llena de giros y registros que acompañan las aventuras que vive su personaje mientras atraviesa esa “puerta oculta”. Próximamente se estrenaron 4 canciones más.

El cantante, radicado en Estados Unidos, no es alguien nuevo en la escena musical, pues desde hace varios años destacó con su banda Ultravioleta, además ha colaborado con la banda “Smoke & Mirrors” y los músicos Gilber Cáceres y Carlos Ruano en sus proyectos.

Cantos de mi pueblo

El disco contiene 13 temas escritos por Francisco Lara, mejor conocido como Pancho Lara: El Carbonero, Las Cortadoras, El Pregón de los Nísperos, Jayaque, Sonsonate, Chiltiupán, Cantaritos de Nonualco, Mujeres Salvadoreñas, Sobre la Playa, Madrecacaos en Flor, La Molienda, Floreras del Boquerón y un Popurri.

La publicación de esta producción fue gracias al proyecto No Cover, de la gestora de Derechos de Autor en El Salvador “SACIM EGC”. El disco puede ser adquirido en el sitio pancholara.bandcamp.com, itunes, a través de redes sociales y en el https://market.gob.sv/disco-cantos-de-mi-pueblo. Además puede ser escuchado en diferentes plataformas como Spotify, Deezer, Claro Music y otros.