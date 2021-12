Los looks de Cristy Nodal, mamá de Nodal, que roban suspiros

Si te pones un look matador y no lo presumes en internet, ¿realmente te vestiste? Christy Nodal sabe que no, y por eso nos encanta hablar de sus atuendos que, donde sea que vaya y, cada vez que los comparte en sus redes, nos roban suspiros.

Cristy Nodal es de nuestras mamás favoritas de internet. Siempre apoyando a su hijo Christian Nodal, en las buenas, como en los Grammys, y nunca dejando pasar la oportunidad de lucir una prenda en tendencia y verse espectacular.

Sus looks roba suspiros son tan cambiantes como bellos, con marcas exclusivas. A continuación te compartimos algunas de sus combinaciones que más nos gustan y que seguro a ti te van a hacer seguir a Cristy Nodal de inmediato.

Nuestros looks favoritos de Cristy Nodal

El primero de estos fantásticos atuendos que tienes que saber lucir, y Cristy Nodal lo sabe hacer muy bien, es el Animal Print. Este vestido entallado que usó para la premiación de Christian Nodal por su canción “Probablemente” en SESAC Latina.

Sencillo, pero no simple, Cristy Nodal deja relucir la extravagancia del Animal Print junto con unos tacones medios dorados, adornados con una flor brillante del mismo color, que combina con una bolsa Dolce&Gabbana y joyería que redondea su estilo, sin quitar atención a la pieza principal.

Los vestidos espectaculares de Cristy Nodal

Si hay alguien que sabe lucir vestidos de diferentes cortes y estilos es Cristy Nodal. Sea entallado, corte más relajado, elegante, casual o como pieza base para más capas; nuestra mamá favorita del momento sabe ponerse los zapatos adecuados y los accesorios apropiados para combinar.

Este vestido negro, con mangas 3/4 en forma de mariposa y corte plisado en la falda con un cinturón de tela para amoldar la figura lo acompaña con unos tacones altos abiertos de gladiador y adorna con una bolsa negra con detalles en rojo que combina con su labial. Estilo elegante, pero sensual con el que Cristy Nodal te hará suspirar.

La mamá de Nodal siempre derrochando estilo

Para seguir en tendencia no puedes ponerte lo mismo siempre, hay que variar de vez en cuando y Cristy Nodal lo entendió perfectamente. En modo “voy a pasear” este look, es para lucir en una carnita asada en el patio.

De negro y tonos nude, Cristy Nodal sabe cómo combinar a su favor. El color oscuro en el pantalón holgado y en el sombrero panamá, ayudan a enmarcar el suave beige de su camisa, que desabotonada del cuello al escote, permite ver el collar color rojo ladrillo que lleva la mirada a los labios de la misma tonalidad y que termina en el rostro con un maquillaje de contorneado.

Cristy Nodal en su versión más sexy

Y porque nos fascinó este look, lo incluimos también. Además, es una muestra perfecta de cómo repetir accesorios y lucir totalmente diferente. Cristy Nodal porta una falda de olanes color azul con bordes en negro. El conjunto se complementa con la pieza superior que con una manga de globo le da volumen y vista.

