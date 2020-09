Los más influyentes del año de la pandemia

Recogidas bajo cinco epígrafes, la prestigiosa revista estadounidense Time ha publicado su lista de las 100 personas más influyentes del año que corresponden a líderes, iconos, pioneros, artistas y titanes.

Para escribir sobre ellos, la publicación ha contado con personajes conocidos como Melinda Gates, Leonardo DiCaprio o Elizabeth Warren, entre otros.

"Llevamos casi 20 años en la lista Time 100. Pero nunca ha habido un año como este. Un año de múltiples crisis, en todo el mundo, todas a la vez", escribe el editor jefe de la revista, Edward Felsenthal, en la nota en la que explican cómo los han elegido. Por eso, dice, "la lista es muy diferente de cómo habría sido hace seis meses".

Aparte de incluir jefes de Estado, empresarios y artistas, este número también se nutre de personas menos conocidas pero cuya labor ha quedado de relieve este año tan particular.

En ella aparecen desde médicos, enfermeras y científicos a activistas contra el racismo. Aparte, en esta edición más de la mitad de las personas de la lista son mujeres.

Estas son cinco personas, un ejemplo para los demás, de entre las 100 figuras consideradas por la publicación las más influyentes del mundo.

ANTHONY FAUCI

En un año en el que la actualidad ha estado marcada por la pandemia del covid-19, la revista Time resalta la figura de Anthony Fauci, el director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades infecciosas.

La revista cuenta que el doctor Fauci, nacido en Brooklyn, Nueva York, en 1940, ha asesorado a los presidentes de los Estados Unidos desde hace 36 años, desde Ronald Reagan al actual, Donald Trump.

“El doctor Fauci no endulza sus palabras y se niega a ser presionado por los políticos. Él ofrece la verdad, por difícil que sea de escuchar, con seriedad y con un objetivo: salvar vidas”, escribe el cómico, guionista, productor y presentador Jimmy Kimmel.

AMY O’SULLIVAN

Amy O’Sullivan es una de las heroínas de la lucha contra la pandemia. “El sonido de las sirenas no son inusuales en la ciudad de Nueva York”, escribe Katie Couric, periodista ganadora de un Emmy.

“Pero esta primavera, el sonido constante fue casi insoportable. Por suerte, había un ejército de trabajadores de la salud en el otro lado. Como Amy O’Sullivan”.

O’Sullivan, enfermera en el Hospital Wyckoff en Brooklyn, con más de 18 años de experiencia, fue la encargada de atender al primer paciente enfermo a causa del covid-19 en su hospital, quien también fue la primera persona fallecida en la ciudad.

Cuenta Couric que la propia O’Sullivan enfermó y tuvo que ser intubada. Tras pasar cuatro días enchufada a un ventilador, al final del proceso fue dada de alta y estuvo recuperándose en casa menos de dos semanas. Después regresó a su trabajo.

Ella pone cara a todos aquellos sanitarios que se dejaron la piel durante la pandemia y que Time ha querido reconocer.

MEGAN THEE STALLION

La próxima reina del hip-hop, así la han catalogado en alguna ocasión los entendidos, Megan Jovon Ruth Pete, que nació el 15 de febrero hace 25 años, en Texas, es una rapera y compositora estadounidense.

Ella es una de las elegidas “pioneras”, una categoría que recoge a aquellas personas que han “aprovechado el poder de la influencia para forjar progreso”.

La actriz nominada al Óscar, Taraji P. Henson, resalta la perseverancia de Stallion. “Ha perdido gran parte de su familia – su madre, su padre, su abuela – pero es el epítome de la tenacidad, de salir adelante por sí misma”.

También hace referencia al episodio en el que, supuestamente, el también rapero Tory Lanez le disparó.

THE WEEKND

El apartado de The Weeknd, en “Artistas”, lo escribe Sir Elton John. En su párrafo cuenta que conoció a Abel Tesfaye, el nombre real del cantante, en una fiesta de los Óscar.

“Él es una figura misteriosa en una era en la que el misterio es raro en el pop”, escribe el cantante y compositor inglés.

Abel Makkonen Tesfaye nació en Toronto (Canadá), el 16 de febrero de 1990. De padres etíopes, irrumpió en la escena musical en 2011 con “House of Balloons”.

En 2013 lanzó “Kiss land”; dos años después, “Beauty behind the madness” y, en 2016, “Starboy”. Este año se editó su último disco hasta ahora que lleva por título “After Hours”.

GABRIELLE UNION

Gabrielle Union es una actriz estadounidense nacida el 29 de octubre de 1972, en Nebraska, EUA. Cuando era pequeña su familia se mudó a California, donde creció y cursó sus estudios.

En 1996 se graduó en sociología por la Universidad de California de Los Ángeles. Su primera incursión en la interpretación profesional fue, según publica la página IMDb, en la serie “Saved by the Bell”.

Tamara Burke, activista y precursora del movimiento “Me too”, ha reconocido en su texto para Time el coraje de Union al denunciar episodios de insensibilidad racial y un ambiente de trabajo tóxico en el conocido programa de la televisión estadounidense “America’s Got Talent”, donde ejercía de jueza.

“No solo está influyendo, está dirigiendo intencionalmente su atención, influjo y recursos para promover una agenda que, deliberadamente, celebra a los más marginados entre nosotros”, escribe Burke sobre la actriz.