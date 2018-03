Los mejores memes de “La Mujer Emoji”, Winona Ryder

¿Cómo pasar por todos los estados de ánimo en 1 minuto? Aprendan de Winona Ryder... pic.twitter.com/Fpde2xszoZ — Cristian Phoyu (@CristianPhoyu) 30 de enero de 2017

I somehow managed to take 28 screenshots of Winona Ryder. pic.twitter.com/37hB5yamSS — Jen Lewis (@thisjenlewis) 30 de enero de 2017

Me siento como Winona Ryder cada vez que me invitan a sus fiestas y ponen la misma música vieja. pic.twitter.com/YGrnBQ45H4 — Vampipe ⍨ (@vampipe) 30 de enero de 2017

En estos momentos Winona Ryder es Trending Topic por su facilidad de expresión en menos de 25 segundos. pic.twitter.com/VKgDCb0iqw — Juanfran Escudero (@JuanfraEscudero) 30 de enero de 2017

I'm not ashamed to admit how many times I've watched Winona Ryder's facial expressions during David Harbour's speech...50 times give or take pic.twitter.com/zHW6nsSzk4 — Hillary (@danceislife22) 31 de enero de 2017

La celebración de los Premios del Sindicato de Actores de Estados Unidos (SAG Awards, en inglés), no solo dejó muchas sorpresas en sus premiaciones, sino que también volvió a colocar a la actriz Winona Ryder en boca de todos los fans.La protagonista de la serie “Stranger Things”, una de las grandes galardonadas del pasado domingo, fue la responsable de generar los memes más divertidos de los últimos días, luego de su peculiar reacción durante la ceremonia.Winona Ryder fue captada por varias cámaras en vivo al subir al escenario junto a sus compañeros de elenco y ahí se captaron decenas de expresiones diversas en su rostro. En total, fueron casi 20 expresiones, las cuales han sido retomadas por los usuarios de las redes sociales y viralizadas como los emojis de Whatsapp, lo que le ha valido a Ryder el mote de “La Mujer Emoji”. De igual forma, los memes también se han extendido a varias plataformas de redes sociales en los últimos dos días. Estos son algunos de ellos.