Los nombres reales de estos famosos de Colombia y el mundo

Por gusto, o para llamar la atención de las personas, varias celebridades han tomado la decisión de utilizar seudónimos en reemplazo de su nombre original.

Sin embargo, es probable que hasta la fecha algunos no conozcan cómo se llaman en realidad estos famosos colombianos y del extranjero.

Aquí le presentamos sus verdaderos nombres.

Nicky Jam

Según la revista ‘¡Hola!’, el verdadero nombre de este cantante de reguetón es Nick Rivera Caminero.

Sin embargo, el origen de su nombre artístico se remonta a su infancia, cuando un día un habitante de calle lo escuchó rapear detrás de un supermercado y lo empezó a llamar Nicky Jam.

De acuerdo con el medio citado, el artista se quedó con este seudónimo porque sus amigos también lo empezaron a llamar así.

En la actualidad, es el nombre con el cual la mayoría de personas lo reconocen en la industria musical.

Sofía Carson

El verdadero nombre de esta cantante y actriz estadounidense es Sofía Daccaret Char.

Vale destacar que su nombre artístico nació de la combinación de su nombre con el apellido de su abuela materna (Laurine Carson).

Aunque Carson nació y se crio en el estado de la Florida (Estados Unidos), a los 18 años se mudó a la ciudad de Los Ángeles para estudiar música.

En 2015 se dio su primera gran oportunidad: Disney la escogió para ser parte del elenco de la película ‘Descendants’. Ella interpretó al personaje de la hija de 'Blancanieves'.

Desde entonces Disney le ha brindado la oportunidad de seguir creciendo en su carrera gracias a su participación en eventos como Radio Disney Music Awards y de la secuela del largometraje mencionado.

Carson es reconocida por tener ascendencia colombiana dado que es hija de la colombiana Laura Char.

Natasha Klauss

En su momento, en un video de Instagram publicado por el canal ‘Caracol’, la actriz, de padres lituanos y quien nació en la ciudad de Cali, compartió cinco cosas que no se sabían de ella.

Una de estas fue su verdadero nombre y el origen de su nombre artístico.

“Mi verdadero nombre es Natasha Rastapkevicius. Esto quiere decir que el Klauss es prestado, pues es el segundo nombre de mi hermano (...) hace muchos años con mi mamá y el resto de mi familia decidimos que este nombre era más corto y concreto”, comentó la actriz colombiana quien, en su extensa carrera, es recordada por su interpretación de 'Sarita Elizondo' en la telenovela ‘Pasión de Gavilanes'.

Jiggy Drama

Hace pocos meses, durante el programa ‘The Suso’s Show’ del canal ‘Caracol’, este cantante colombiano habló sobre su verdadero nombre y también sobre el origen de su nombre artístico.

Heartan Edward Lever Criado, más conocido en la industria musical como Jiggy Drama, comentó que fue nombrado así porque su padre y su bisabuelo tienen el mismo nombre.

Cuando le preguntaron por la historia sobre su seudónimo, el cantante mencionó: “Jiggy sale por una canción de Will Smith que lanzó en 1997 y tiene el nombre de ‘Gettin’ Jiggy Wit It’ (...) yo estaba en mi casa viendo televisión y salió el video de la canción. Me gustó tanto que les dije a mis amigos que tenían que verlo. Luego, cuando empecé a investigar sobre el nombre, me di cuenta de que tenía un significado alegre y jocoso. Sin embargo, a veces también tengo momentos en los que soy más serio y dramático. De ahí, sale la otra parte de mi nombre artístico".

Lady Gaga

De acuerdo con la revista ‘Vogue’, el verdadero nombre de esta cantante estadounidense es Stefani Joanne Angelina Germanotta.

Sin embargo, en su momento, la propia cantante contó el origen de su remoquete.

En entrevista con el medio previamente citado, Gaga comentó: “mis amigos del Lower East Side (vecindario de la ciudad de Nueva York) me empezaron a llamar así porque a mí me gusta el apodo y también porque me gustaba mucho cantar la canción de Queen ‘Radio Gaga’”.

Sin embargo, según un artículo de la revista ‘Rolling Stone’, Rob Fusari, ex novio y productor de la cantante estadounidense, reveló otra historia detrás del nombre artístico de Stefani.

“Un día Fussari le envió un mensaje de texto a Germanotta con el apodo ‘Radio Gaga’ (una canción del grupo británico Queen), pero el autocorrector de su celular le convirtió la palabra ‘Radio’ a ‘Lady’”, indicó el medio.

Vin Diesel

Según el medio español ‘El País’, el verdadero nombre de este actor estadounidense es Mark Sinclair Vincent.

En una entrevista con el medio citado, el hombre contó la historia por la cual empezó a ser reconocido como Vin Diesel.

“En los ochenta adoraba el mundo nocturno de Nueva York. Yo quería tener el día libre y ser el portero de un club nocturno era el trabajo perfecto. Fue a los 17 años que me convertí en un ‘bouncer’ de una discoteca. Me llamaban Diesel porque nunca me cansaba”, comentó el actor.

Emma Stone

De acuerdo a la revista ‘Elle’, el verdadero nombre de esta actriz estadounidense es Emily Scott.

Sin embargo, hace varios años tomó la decisión de utilizar un nombre artístico porque había una presentadora y DJ australiana con su mismo nombre.

Por lo tanto, primero se llamó Riley Stone, pero seis meses después cambió su nombre por segunda vez.

De acuerdo con el medio citado, luego de un proceso de reflexión decidió que lo mejor era elegir una nominación similar al original y en ese momento surgió 'Emma Stone'.