Los peores looks de la alfombra roja de los Oscar 2021

Sin duda los Oscar es la noche con el evento más importante de la industria del cine, por ello las celebridades deben prestar atención hasta en el más mínimo detalle de su look, pues durante toda la velada serán el foco de atención de todo el mundo, y estamos seguros que no buscan ser tendencia por las razones equivocadas.

Sin embargo, existen personalidades que no lo pueden evitar y por desgracia caen en distintos errores al momento de querer impactar o buscar algo más vanguardista en su look. Por eso aquí te presentamos algunos outfits que en la edición 93 de los Oscar brillaron por las razones equivocadas.

Questlove

El músico y escritor estadounidense llegó a la ceremonia con un look que puede que esté bien, pero para la intimidad y comodidad de su casa. Con un outfit donde el gris y el negro tienen relevancia, deben creernos que no nos habíamos dado cuando que llegó a la alfombra roja en Crocs dorados que lo hicieron brillar por las razones equivocadas.

H.E.R

Si bien los looks de H.E.R nos gustan mucho, en esta ocasión nos hubiera encantado verla con prendas más adecuadas al código de vestimenta de los Oscar. H.E.R se presentó en la alfombra roja con un look diseñado por Custom Dundas, en el que vimos un exceso de transparencias y un look más acorde a un festival que a una entrega de premios.

Celeste White

Definitivamente el look de Celeste White no fue uno de los mejores en la red carpet, aunque la cantante iba de pies a cabeza enfundada en Gucci, Celeste generó opiniones divididas gracias a su bolsa en forma de corazón.

El look no es muy convincente para una entrega de premios como los Oscar, y aunque el vestido tiene colores que son tendencia como el rojo, este no es un look ganador.

Colman Domingo

Aunque la explosión de color es uno de las tendencias más cool de la temporada, este traje de dos piezas en tono rosa neón nos genera sentimientos encontrados, pues por un lado nos gusta que las celebirites se atrevan a usar algo diferente; pero por el otro hubieramos apostado por un color vivio que fuera ideal para el evento como un traje color vino.

Ariana DeBose

Aunque el color de su vestido le queda perfecto, el corte y el diseño son puntos que no la favorecen en nada. Con una figura tan linda y con una marca como Versace nos hubiera gustado un diseño más ad hoc la firma italiana que hoy en día dirige Donatella Versace.