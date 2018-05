Tenía 6 años cuando inicié mis clases de ballet clásico. Visualizo en mi mente imágenes de mí misma personificando a Pedro, en el ballet de “Pedro y el lobo”, recuerdo los tutús del “Vals de las flores”, las botas rojas de mi maravilloso baile ruso en “El Cascanueces”... Imágenes que repasa mi mente tan rápido que quiero poner pausa y recordar.

Me veo frente a un espejo del Teatro Nacional, a mis 13 años, con una bolsita de maquillaje y ganchos sandinos, haciéndome el maquillaje y el moño antes de iniciar la función. Dos segundos después, me veo con un esparadrapo enrollando cada uno de los dedos de mis pies para protegerlos antes de ponerme las zapatillas y luego oigo la bulla de todas las demás bailarinas que al igual que yo, adentro del mismo camerino, apresuradas, debíamos arreglarnos para salir a escena antes de la tercera llamada... No había celulares ni cámaras digitales para haber tomado miles de foto, solo quedan las imágenes de mis recuerdos.

Añoro mis días de clase de baile a las que asistía de forma disciplinada y constante, luchando cada día para ser la mejor de todas, mis dedos ampollados y sangrados no impedían que me subiera a las zapatillas de punta, porque en esas clases fui entrenada a perseverar, a ganar y a luchar por lo que quería.

Los recuerdos irreemplazables que me han llevado hasta donde estoy muestran cicatrices que bien valen la pena, pues la práctica diaria de danza no solamente marcó mis pies, me enseñó valores que son transferibles a cualquier área profesional, como la responsabilidad, la voluntad, el respeto, desarrollo en la creatividad, la facilidad del trabajo en equipo, la estima propia y la pasión por lo que hago.

Tengo los pies más lindos del mundo, mis pies resistentes, entrenados, bailadores y felices que me han llevado a mil escenarios y a muchos países a bailar y me mantienen siempre en el suelo cuando empiezo a volar.

El 29 de abril, fecha en la que se celebra el Día Internacional de la Danza a nivel mundial y se festeja sin barreras al arte que engrandece, se celebra los pies más lindos del mundo, los pies de los bailarines con los que hemos expresado mil veces nuestro entusiasmo y amor a la danza.

Feliz Día Internacional de la Danza.