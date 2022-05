Los poderes de Wanda Maximoff

Hay dos elementos claves que relacionan lo sucedido en "Doctor Strange in the Multiverse of Madness". Primero, está la revelación final en la serie "WandaVision" sobre la Bruja Escarlata y la Magia del Caos, y segundo, la introducción del concepto de Multiverso en "Spider-Man: No Way Home".

Al principio, Wanda Maximoff no tenía conocimiento de sus orígenes mágicos, sin embargo, en "WandaVision" descubrimos que nació con habilidades mágicas latentes, pero que fueron desbloqueadas y amplificadas por su exposición a la Gema de la Mente durante los experimentos que HYDRA realizó con ella, sin tener control absoluto sobre ellos y que habían aumentado considerablemente a causa de su ira.

En "Doctor Strange in the Multiverse of Madness", Wanda, personaje interpretado por Elizabeth Olsen, ha alcanzado su forma como la "Bruja Escarlata" y ha comenzando a estudiar el libro "Darkhold" y a conocer la "Magia del Caos".

1. Manipulación mental

Un tipo de hipnosis ilusoria capaz de paralizar, controlar y manipular la memoria, los pensamientos, las acciones, las emociones y los sentidos de los demás a voluntad, así como inducir el sueño o el dolor y crear ilusiones.

2. Energía psiónica

Esta energía se manifiesta en cualquier forma como corrientes de energía de color roja que sale de sus manos.

3. Telequinesis

Capacidad de mover y manipular objetos usando su energía psiónica, lo que le permite controlar completamente la materia.

4. Generación de campos de fuerza

Habilidad de crear barreras de energía para proteger a otros del fuego enemigo, contener un objetivo o para cubrir y desviar ataques.

5. Desintegración

Capacidad de usar su energía psiónica para desintegrar completamente los objetos, como lo hizo con varios Centinelas de Ultrón después de sentir la muerte de su hermano Pietro.

6. Telepatía

Capacidad de leer mentes, comunicarse y experimentar los recuerdos y pensamientos de los demás, como lo hizo al fusionar temporalmente su conciencia con la de Ultrón, y descubrir sus intenciones genocidas y rebelarse contra él.

7. Proyección astral

Capacidad de proyectar su forma astral sin perder la conciencia de su yo físico, como se demostró cuando estaba estudiando el Darkhold en su forma astral, mientras también preparaba una taza de té en su forma física.

8. Manipulación de la realidad

Manipular la realidad a su voluntad, capaz de reescribirla y adaptarse sin decir ningún hechizo hablado o incluso tener que pensar en ello.

9. Vuelo y levitación

Este poder se manifiesta como una expulsión de energía psiónica que sale de sus manos hacia el suelo para impulsarse en el aire y desacelerar su impulso a medida que se acerca al suelo que le permite aterrizar.

10. Teletransportación

En su batalla con Agatha Harkness, Wanda también demostró tener la habilidad de desaparecer y reaparecer.