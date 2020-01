Los premios Grammy deslumbró con sus mejores estrellas

La ceremonia comenzó con la triste noticia del fallecimiento del basquetbolista de la NBA Kobe Bryant. En una ceremonia previa -a la gala televisada- fue dedicado un minuto de silencio en honor del deportista, quien había perdido la vida unas horas antes en un accidente en helicóptero en California. "Como muchos de ustedes saben, perdimos a Kobe Bryant en un trágico accidente. Como estamos en su casa, quiero que se unan a mí en un momento de silencio", dijo el director ejecutivo interino de la Academia de la Grabación Harvey Mason Jr.

Inició la transmisión de la 62 edición de los Gramy y la presentación inaugural de la gala estuvo a cargo de Lizzo con sus temas "Truth Hurts" y "Cuz I Love You". "Esta noche es por Kobe", dijo la flautista e intérprete que estaba nominada en cinco categorías y que además alzó el primer Grammy de la noche a "Mejor álbum pop en solitario".

La conducción fue liderada por Alicia Keys y al subir al escenario junto a Boyz II Men rindieron tributo al ícono de Los Ángeles Lakers y a su hija Gianna, quien murió junto a él. Entonaron a capela la emotiva "Its So Hard to Say Goodbye to Yesterday". "Jamás imaginamos que tendríamos que comenzar la ceremonia de esta forma. Con el dolor que sentimos. Los Ángeles, EEUU, y el mundo entero ha perdido un héroe. Te amamos, Kobe", expresó la 15 veces ganadora del Grammy. Keys fue por segundo año consecutivo la presentadora de la gala.

La emoción se apoderó

Los Jonas Brothers fusionaron sus voces para deleitar a los asistentes con "What a man gotta do", su más reciente lanzamiento.

El ocho veces ganador del Grammy, Usher, rindió tributo a Prince justo después de hacer entrega a la categoría de "Mejor dúo country", del que Speechless Dan+Shay resultaron ganadores.

a cubano-estadounidense Camila Cabello conmovió cuando le dedicó a su padre la interpretación de "First man". Presentes como Gwen Stefani no pudieron contener las lágrimas.

El Mejor álbum de comedia lo alzó "Sticks & Stones". Minutos más tarde, Ariana Grande volvió al escenario con un popurrí de sus últimos lanzamientos incluída "Thank u next". Luego, la ganadora del Grammy a la categoría de "Mejor disco vocal", Billie Eilish, y su hermano Finneas, actuaron y deleitaron con "When the party's over".

Uno de los momentos más esperados llegó: Aerosmith hizo bailar a todos con "Walk this way", un tema que grabaron en 1975 y al que posteriormente hicieron arreglos con el género del hip-hop.