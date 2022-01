Los regresos más esperados de 2022

Sabemos que terminar el último capítulo de tu serie favorita solo significa una cosa… ¿cuándo llegarán más episodios? Luego de varios meses de espera, las nuevas temporadas de estas series regresan para 2022.

Esta lista detalla la fecha de lanzamiento, la plataforma disponible y un adelanto de su trama. Algunas de ellas son: la temporada 11 de "American Horror Story", la quinta de "The Crown" y el regreso de "Los Bridgerton". Estos son todos los detalles.



Ozark

Jason Bateman (Marty Byrde) y Laura Linney (Wendy Byrde) regresan para la cuarta y última temporada de esta dramática serie que promete mantener el suspenso y las emociones al límite. La producción original de Netflix se despide con 14 episodios, dividida en dos partes de siete episodios cada una. Involucrarse con un poderoso narcotraficante le cambió la vida a esta familia y no hay forma de salir ilesos.

Plataforma: Netflix

Estreno: 21 de enero

Los Bridgerton

Uno de los grandes éxitos del gigante de streaming es esta serie ambientada en Inglaterra que sigue a ocho hermanos de la poderosa familia Bridgerton mientras intentan encontrar el amor y la felicidad de la alta sociedad. Su nueva temporada trae nuevos enredos amorosos, más chismes y una lista de grandes estrellas que se suman a la producción: Charithra Chandran y Simone Ashley.

Plataforma: Netflix

Estreno: 25 de marzo



Peaky Blinders

Cillian Murphy ha llevado al interior de una familia de gánsteres de Inglaterra, en los años 20. Desde su estreno la serie ha logrado la aprobación de la crítica, gracias a las interpretaciones de los actores y la trama de la historia. Aunque se saben pocos detalles de los nuevos episodios que llegarán próximamente, el guionista Steven Knight, ha prometido que la sexta entrega será la mejor de todas.

Plataforma: Netflix

Estreno: Abril

Stranger Things

Una de las series más populares en la historia de Netflix que reúne ciencia ficción y terror. Todos los adelantos sobre su estreno son una incógnita y dejan más dudas a sus fans, pero el tráiler nos deja ver a la estrella Millie Bobby Brown (Once) adaptándose a su nueva vida lejos de Hawkins, esperando reunirse con sus amigos. También aparecen Winona Ryder, David Harbour y Finn Wolfhard. Sin duda es una de las más esperadas del año.

Plataforma: Netflix

Estreno: 4 de abril

What If...?

Su éxito no sorprendió a nadie y por eso la segunda temporada es tan deseada. What If...? explora las diversas líneas de tiempo alternativas del multiverso en las que los principales momentos de las películas de Marvel ocurren de manera diferente. Vista y narrada, según Uatu, el Vigilante. Es la cuarta serie de televisión del Universo Cinematográfico de Marvel producida por Marvel Studios, y la primera serie animada que se lanzó.

Plataforma: Disney +

Estreno: Agosto

American Horror Story

Los fans de esta icónica serie han disfrutado 113 capítulos a través de diez temporadas. Nuevos y terroríficos personajes llegan con cada estreno. La producción cuenta con apariciones de estrellas conocidas, como Emma Roberts, Lady Gaga, Billy Porter, entre otros. Desde su lanzamiento en 2011 es la serie de antología con mayor audiencia para FX.

Plataforma: Star +

Estreno: Octubre

The Crown

Finalmente, la quinta temporada de esta serie basada en la historia de la reina Isabel II y su familia llega este 2022. Rivalidades políticas, romances, caos y mucho drama vienen de la mano con nuevas incorporaciones, Elizabeth Debicki, interpretará a Lady Di en su etapa más adulta; Imelda Staunton como Isabel II; Jonathan Pryce, será el Duque de Edimburgo y Dominic West, dará vida al príncipe Carlos. La historia se centrará en el matrimonio fallido de Carlos y Diana de Gales.

Plataforma: Netflix

Estreno: Noviembre



The Mandalorian

La serie se sitúa unos años después de los eventos de “Return of the Jedi” y es la primera serie en acción real de “Star Wars”. La historia es protagonizada por el chileno Pedro Pascal, quien da vida a Din Djarin, un pistolero solitario y cazarrecompensas. A pesar de los millones de fans esperando los siguientes episodios, la pandemia de covid-19 ha frenado las grabaciones y la exitosa producción podría retrasar su estreno hasta 2023.

Plataforma: Disney +

Estreno: Diciembre