Los rituales y tradiciones de Año Nuevo de los famosos

Las celebridades comparten sus planes para festejar la llegada del año 2020, y algunas hasta revelaron los rituales que acostumbran hacer para recibir el año nuevo. Aylín Mujica, Aitor Luna, María del Carmen Félix y más.

“Yo tengo mi familia en Cabo San Lucas y en la Paz en Baja California, cada año, cada fin de año si puedo, voy con ellos, estoy con ellos, los abrazo, los quiero, pero no hago rituales”, indica Manuel Ojeda.

Aitor Luna hará un largo viaje para regresar a su casa en España.

“Me voy al norte de España con mis padres, con la familia y a estar en casita un poco. Se encarga mi padre de hacer la mesa, de preparar la mesa con un poco de todo, un marisquito, un poco de paté, cositas”, platica.

Verónica Jaspeado dice que no hace rituales, pero pide mucho a Dios por sus seres queridos y agradece todo lo que tiene.

“Sí soy de encomendarme, de desear para mí, para mis seres queridos, para mis seres amados, los cercanos, los que a lo mejor no están tan cercanos en distancia pero que son muy cercanos a mi corazón para incluso los que ya no están en este plano humano, me parece que es agradecer, es agradecer”, expresa.

Aylín Mujica acostumbra hacer varios rituales para tener buenas experiencias en el año que inicia.

“Sí, sacar las maletas, divertirnos mucho, escribir lo que queremos lograr y pasarla bien, decirnos todas las verdades en la mesa en Noche Buena sobre todo”, señala.

María del Carmen Félix comparte una tradición muy íntima de su familia acompañada de la bebida típica de su estado natal, Sonora.

“Todos mis ocho hermanos, sí somos ocho, somos familia grande, pedimos después de las uvas, nos agarramos de las manos y pedimos un deseo juntos, cada quien decimos un deseo para nosotros como familia y al final nos echamos nuestro bacanora, que es como el signo de que traiga luz para ese deseo”, explica.