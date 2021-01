Los rostros femeninos de "The Crown"

En noviembre de 2020 se estrenó la cuarta temporada de la serie sobre la familia real británica "The Crown". En esta nueva entrega, el show de Netflix se centra en la década de los ochenta y dos mujeres, junto a Isabel II, abanderan la trama: Margaret Thatcher y Diana de Gales.

LA DAMA DE HIERRO

Margaret Thatcher se convirtió en primera ministra del Reino Unido en 1979, cargo que ostentó hasta 1990. Pertenecía al Partido Conservador y fue la primera mujer al frente de un gobierno en Europa.

La Dama de Hierro nació en 1925 y se interesó desde joven por la política. Estudió Ciencias Químicas en la prestigiosa Universidad de Oxford y, tras graduarse, ejerció como investigadora. En su tiempo libre estudiaba derecho y, en 1954, comenzó a ejercer como abogada, especializándose en derecho tributario.

Con 54 años, en 1979, se instaló en el diez de Downing Street tras ganar las elecciones y no abandonó dicha dirección hasta 1990.

En 1989, la implementación del “poll tax”, un tributo local que obligaba a cada individuo a aportar la misma cantidad sin tener en consideración sus ingresos, desencadenó una serie de revueltas y malestar sociales que acabaron con la dimisión de Thatcher en noviembre del año siguiente.

Gillian Anderson da vida a la Dama de Hierro en una temporada en la que se narra su ascenso y declive. Anderson dijo a Vanity Fair que le llevó un tiempo preparar la manera de expresarse y los gestos de Thatcher. “Comencé en casa trabajando junto a un entrenador de voz para encontrar el tono correcto”, dijo la actriz. “Para que no se convirtiera en una parodia”, añadió.

Anderson nació en 1968, en Chicago, EEUU, y se hizo famosa gracias a su papel de Dana Scully en la serie de los noventa “The X-files”. Además del medio televisivo, la actriz ha trabajado en cine, como en “The last King of Scotland”, y en teatro. Actualmente, también forma parte de la serie “Sex education”.

LADY DI

La de Lady Di era una de las apariciones más esperadas. Diana Spencer, princesa de Gales tras su boda con el príncipe Carlos, pronto se convirtió en el miembro más querido de la casa real. Su cercanía y carisma, lejos del frío protocolo de Buckingham, pronto le valió el apodo de “la princesa del pueblo”.

Diana Frances nació en 1961 en Sandringham. Su padre pertenecía a la aristocracia y el matrimonio del que fue fruto, junto a tres hermanos más, acabó en separación cuando era una niña.

Los futuros príncipes se conocieron cuando Carlos tenía una relación con Sarah, una de las hermanas de Diana.

Él tenía 29 años y ella 16. Se volvieron a encontrar tres años más tarde y, poco después, se comprometieron. Se casaron en julio de 1981 y tuvieron dos hijos. La pareja se separó definitivamente en 1992 y el divorcio se hizo efectivo en 1996.

Tras la separación, Diana siguió involucrada en diferentes causas humanitarias como la lucha contra el VIH o contra las minas antipersona. En 1997, Diana Spencer murió en un accidente de tráfico en París junto a su pareja, Dodi Fayed, y el conductor de su vehículo.

“Lo que me di cuenta fue de lo joven que era Diana cuando todo sucedió. Se casó a los 19, no solo se casó, sino que se casó con la familia real y luego tuvo a William un año después”, dijo a Elle, Emma Corrin, la actriz que la encarna.

Corrin nació en Inglaterra en 1995. Su primera gran oportunidad le llegó cuando trabajaba, según The Hollywood Reporter, en una tienda en Londres, y su agente le dijo que tenía una prueba para la serie “Pennyworth”.

Además de interpretar a la novia de juventud del mayordomo de Batman en dicha serie, Corrin ha aparecido en “Grantchester” y en la película “Misbehaviour”.

LA REINA

Isabel II nació en 1926, solo seis meses antes que Margaret Thatcher. Isabel Alexandra Mary era la primera hija de Alberto, duque de York, y Lady Isabel Bowes-Lyon.

Su padre no era el primogénito del rey Jorge V, por lo que, en principio, no estaba llamada a ocupar el trono. Pero, esto cambió cuando su tío Eduardo VIII abdicó en favor de su padre, en 1936.

En 1953, con 27 años, tras la muerte de su padre y haber ejercido como tal desde entonces, Isabel II fue coronada reina. Ya había contraído matrimonio con Felipe Mountbatten y ya había nacido el actual heredero, el príncipe Carlos, y su hermana, la princesa Ana. Sus otros dos hijos, Andrés y Eduardo, nacieron en 1960 y 1964.

En 2015 se convirtió en la monarca reinante más longeva. Este 2021 cumplirá 95 años y 69 como reina. Es la soberana que más tiempo ha estado en el trono, por delante de su tatarabuela, la reina Victoria.

“Habiendo interpretado a la reina, ahora me he enamorado un poco de ella. Creo que en lo que respecta a la realeza, ella tiene tanta humildad y una especie de estoicismo que son impresionantes”, dijo Olivia Colman, la actriz que le da vida en la tercera y cuarta temporada al Financial Times. En la quinta temporada, Colman pasará el testigo a Imelda Staunton.

Colman nació en 1974 en Inglaterra y soñaba desde adolescente con ser actriz. En 2019 recibió un Óscar, un Globo de Oro y un Bafta por su papel de la princesa Ana en la película “The favourite”.