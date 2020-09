Los salvadoreños podrán ver a “El Potrillo” en su concierto digital

¡Por fin! Listo para cantarles y llevar a México a las casas de todo el continente el próximo 3 de octubre. ¡Será una noche perfecta! #UnaSolaVozAF ���� BOLETOS �� Disponibles YA en el LINK en STORIES o en BIO! ↖️

A post shared by Alejandro Fernández (@alexoficial) on Sep 2, 2020 at 10:00am PDT