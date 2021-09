Los seis rostros del agente 007

Una de las películas que sin lugar a dudas ha revolucionado la industria del cine y se ha convertido en una cinta de culto es James Bond, el seductor, elegante, enigmático y astuto agente británico 007.

Este 2021 cumple 51 años de haberse estrenado la primera entrega en 1962 y hoy se cierra un nuevo ciclo de la franquicia, que ha conquistado a las audiencias con diferentes rostros, con Daniel Craig que se despide de la saga con "Sin tiempo para morir".

Es por ello que hemos realizado un recorrido por cada uno de los actores que le han dado vida a este mítico personaje, iniciando con Sean Connery en 1962 y terminando con Lashana Lynch, que recientemente se unió al elenco.

Sean Connery | 1962-1971

Fue Sean Connery el primero en interpretar uno de los papeles más representativos e icónicos de la industria del cine: el agente 007, interpretando siete películas de la franquicia entre 1962 y 1983, convirtiéndose en toda una leyenda.

Para muchos fanáticos, Connery es y seguirá siendo el espía por excelencia, pese a haber cedido su papel a una nueva estrella: fue George Lazenby, pues deseaba no encasillarse en un solo personaje y demostrar que era un actor versátil. Y lo logró.

Sin embargo, en 1971 se vio obligado a regresar al personaje e interpretar por última vez al espía que lo catapultó a la fama.

Connery murió el 30 de octubre de 2020, a los 90 años, a causa de un infarto mientras dormía. La estrella falleció en su residencia en, Nasáu, Bahamas, donde se había quedado a vivir desde el 2003. Fue su familia quien confirmó la noticia un día después.

George Lazenby | 1969

El segundo actor que encarnó al agente 007 fue George Lazenby, quien no fue el más popular ni reconocido, ya que solamente estuvo en el papel durante la entrega de “Al servicio secreto de su majestad”, que se estrenó en 1969.

Lazenby ha sido el actor más joven en interpretar al espía británico, ya que en ese momento a sus 29 años de edad asumió el reto que su antecesor le había dejado, pero al no llenar las expectativas del público Sean Connery se vio obligado a regresar y retomar el papel, grabando una última entrega en 1971.

Roger Moore | 1973-1985

Moore asumió el papel de Bond por primera vez en la película “Live and Let Die” (Vive y deja morir, 1973), en la que el público fiel a las novelas del británico Ian Fleming se mostró insatisfecho por la actuación del actor, pues representó a un espía más humorista, diferente a lo que ellos esperaban.

Sin embargo, el papel lo siguió trabajando para las películas “El hombre de la pistola de oro”, 1974; “La espía que me amó”, 1977; “Moonraker”, 1979; “Sólo para sus ojos”, en 1981; “Octopussy”, 1983; y Panorama para matar, en 1985.

El británico dejó el personaje porque consideró que su edad y aspecto ya no estaba de acorde a la del personaje. Luego de su salida trabajó en varias producciones, pero es recordado como el único actor que participó en siete cintas del agentes 007.

Timothy Dalton | 1987-1989

Al actor se le ofreció en dos ocasiones el papel del agente del M16, pero lo rechazó porque se consideraba muy joven para interpretar al personaje. No fue hasta 1986 que aceptó formar parte de la producción y convertirse en el protagonista de la nueva entrega.

La crítica especializada aplaudió la actuación de Dalton, pues representaba a un agente más alineado con la visión del Fleming: frío y violento, por lo que se consideró que rejuveneció al personaje de sus predecesores.

Dalton participó solamente en dos cintas: “007: Alta Tensión”, que se estrenó en 1987; y “Licencia para matar”, en 1989. Se conoció que renunció al papel debido a problemas legales con la producción.

Pierce Brosnan | 1995-2002

Después de seis años lejos de la gran pantalla, para muchos parecía que Bond había llegado a su fin, pero la sorpresa llegó en 1995 cuando Pierce Brosnan asumió un nuevo reto al convertirse en el agente 007.

Él participó en cuatro cintas: “GoldenEye”, en 1995; “El mañana nunca muere”, en 1997; “El mundo nunca es suficiente”, de 1999; y culminó su interpretación en el año 2002 con la película “Muere otro día”.

Brosnan es conocido por convertirse en el Bond del millón, pues las cuatro producciones en las que interpretó al personaje fueron un éxito en taquilla, manteniendo los ingresos en cada una de sus películas.

Daniel Craig | 2006-2021

Daniel Craig nació en 1968, convirtiéndose en el primer actor que nació después del estreno de la primera cinta en 1962, protagonizada por Sean Connery. Además, fue el primer agente 007 después de la muerte del escritor de las exitosas novelas: Ian Fleming, el único rubio, hasta ahora, y el más musculoso.

Craig ha estado al frente de cinco entregas: “Casino Royale”,en 2006; “Quantum of Solace”, de 2008; “Skyfall”, en el año 2012; “Spectre”, en 2015; y “No Time to Die”, que se estrena hoy en los cines y con la que se despide del personaje que lo acompañó durante 5 producciones.

La interpretación de Craig es considerada como la mejor Bond para todos aquellos que no vieron ninguna de las películas Sean Connery y el segundo para quienes sí disfrutaron de la acción del primer agente 007.