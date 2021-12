Los últimos en llegar este 2021

Te presentamos un listado de lo que está por llegar a los servicios de streaming, las plataformas musicales, el cine y la televisión. Las opciones son variadas.

En el cine, por ejemplo, se estrena en nuestro país "Sing 2", tras la fantástica primera parte, llega esta nueva entrega de estos divertidos y tiernos artistas, que componen una gran banda de amantes de la música. Aunque parecía difícil, "Sing 2" supera a "Sing" (2016) en espectacularidad, técnica y temas musicales con actores de gran renombre como Matthew McConaughey, Taron Egerton, Tori Kelly, Reese Witherspoon, Scarlett Johansson, Halsey y los cantantes Pharrel Williams y Bono de U2. Mientras que la versión en español, el reparto está encabezado por Chayanne, quien dará vida al personaje de Bono. Junto a él, también estarán Benny Ibarra, Hanna Nicole, Roger González, Ashley Grace, Greeicy, Mireya Mendoza, Vadhir Derbez, entre otros. Esta entrega mostrará como el koala Buster Moon y su elenco de artistas se preparan para dar el salto al estrellato con su actuación más extravagante hasta la fecha en Redshore City.

Mientras que en su debut como directora, Maggie Gyllenhaal adapta de manera brillante la novela de 2008 "The Lost Daughter" ("La niña perdida") de Elena Ferrante, sobre la ambivalencia materna y unas vacaciones en Grecia. La película, que llega el viernes a Netflix, es protagonizada por Olivia Colman como una profesora de vacaciones cuyas interacciones con un clan bullicioso y distractor (que incluye a una joven madre interpretada por Dakota Johnson) le recuerdan a su propia vida, visita en flashbacks con Jessie Buckley como su versión más joven. "The Lost Daughter" arrasó el mes pasado en los Premios Gotham del cine independiente y encabezó la lista de las mejores películas del año de la reportera de cine de AP Lindsey Bahr. En su reseña, Jocelyn Noveck de AP elogió la "brillante" actuación de Colman como "una cebolla que se va deshaciendo de sus capas".

Con la avalancha de nuevas películas de fin de año, es fácil perderse la tierna joya independiente de Mike Mills "C’mon C’mon". La película, disponible desde el 23 de diciembre para renta digital y video a la carta, es protagonizada por Joaquin Phoenix como un periodista de radio que se ocupa temporalmente de su sobrino de 9 años (Woody Norman). Filmada en blanco y negro y con entrevistas a niños reales, "C’mon C’mon" es una película de corazón abierto sobre la crianza de los hijos con resonancias personales para Mills, Phoenix y Norman. En su reseña, Bahr escribió que Mills "tiene una forma única de combinar las banalidades cotidianas con preguntas e ideas cósmicas para crear hermosas sinfonías de la humanidad". En nuestro país, aún no hay fecha de estreno.

En cuanto a la televisión, el libro se cierra para "Dickinson", la serie ganadora del premio Peabody protagonizada por Hailee Steinfeld en una reimaginación de la juventud de Emily Dickinson. En el final de la tercera temporada de la serie, que actualmente se transmite en Apple TV+, el trabajo de la poeta está floreciendo, pero hay conflictos en su familia y en todo Estados Unidos, que está devastado por la Guerra Civil. Esta temporada contó con Ziwe como Sojourner Truth, Billy Eichner como Walt Whitman, Chloe Fineman como Sylvia Plath, Zosia Mamet como Louisa May Alcott y Wiz Khalifa como Death.

Una figura acechante en el canon de "Star Wars" está cobrando vida. "The Book of Boba Fett" ("El libro de Boba Fett"), que se estrena hoy en Disney+, rastrea al cazarrecompensas y mercenario Fennec Shand mientras intentan reclamar la tierra de Tatooine una vez controlada por Jabba the Hutt y su sindicato criminal. Temuera Morrison interpreta a Fett y Ming-Na Wen a Shand, con Jon Favreau y Robert Rodríguez entre los productores y directores de la serie de siete episodios. Un avance ofrece una idea del punto de vista de Fett: al declarar que gobernará con respeto, hace una oferta a los antiguos capitanes de Jabba con un tono de "El padrino". Los episodios saldrán semanalmente los miércoles.

Richard Gere es el narrador de "Earth Emergency", sobre un aspecto menos destacado del cambio climático. Según los científicos entrevistados para el documental, el calentamiento global causado por los humanos activa una respuesta natural de la Tierra que libera más gases de efecto invernadero y hace que el planeta sea aún más caliente. La activista Greta Thunberg y el Dalai Lama se encuentran entre los que aparecen en la película, que utiliza ilustraciones, gráficos y videos. El filme de una hora se estrena hoy miércoles en PBS y PBS.org.

Y, el programa de Nochevieja de CBS tendrá un toque distintivo este año, cuando el especial de cinco horas se presente desde Nashville, Tennessee, con 50 actuaciones de artistas destacados. Bentley, Hunt y Zac Brown Band encabezarán un show gratuito en el Bicentennial Mall, mientras que otras actuaciones se filmarán en los honky tonks y clubes de la ciudad. El programa será conducido por el presentador Bobby Bones y la corresponsal de "Entertainment Tonight" Rachel Smith.