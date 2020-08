Los viudos de Hollywood

La reciente muerte de la esposa de John Travolta, Kelly Preston, hace exactamente un mes (12 de julio) ha sumido al recordado protagonista de "Grease" en un profundo dolor que anteriormente sufrieron otros grandes actores que también perdieron a las mujeres de sus vidas.

"Me tomaré un tiempo para estar junto a mis hijos que han perdido a su madre, así que perdonadme de antemano si no tenéis noticias nuestras por un tiempo", anunciaba el protagonista de "Grease", "Saturday Night Fever" o "Pulp Fiction", entre otros títulos, quien a sus 66 años enviuda de su esposa, Kelly Preston, fallecida a los 57 años tras luchar varios años frente a un cáncer de mama.

John Travolta asumía su nuevo rol de viudo dejando la frase de que "el amor y la vida de Kelly siempre serán recordados".

El ejemplo de John Travolta tiene sonados precedentes en la industria cinematográfica, donde otros grandes actores han pasado por el mismo trance.

El caso de Liam Neeson, quien perdió a su esposa, la también actriz Natasha Richardson, fallecida en un accidente de esquí en 2009, es similar al de John Travolta. El protagonista de la aclamada "Schindler's List" (1993) cayó en una fuerte depresión y en el alcoholismo que le acompañaron en la etapa más difícil de su vida.

La ayuda de sus dos hijos y las propuestas para hacer cine abrieron una fase nueva en la carrera y existencia del actor irlandés, actualmente de 68 años quien, desde el fallecimiento de Natasha Richardson, ha trabajado en más de cuarenta películas, con títulos como "Un monstruo viene a verme", "Clash of the Titans", "Non stop" o "The Commuter".

Además, en dos de sus últimos trabajos, "Cold Pursuit" y "Made in Italy", ha compartido reparto con su hijo Michael Richardson. "No estaba 100 % contento de que decidiera ser actor, sobre todo porque el 70 % de mis colegas en Estados Unidos y Europa están sin trabajo todo el rato", explicó el veterano actor en la presentación de "Cold Pursuit".

"Le intenté convencer de que no lo hiciera, pero por su lado materno (sus abuelos son el director Tony Richardson y la gran actriz Vanessa Redgrave)... son actores desde el siglo XVIII, así que está en su sangre", señaló entre risas.

PIERCE BROSNAN.

Irlandés y actor como Neeson es Pierce Brosnan. Además coinciden en que ambos perdieron a las mujeres de sus vidas.

El protagonista de varias películas del agente 007 sufrió la muerte de su esposa, la actriz australiana Cassandra Harris, allá por 1991, por un cáncer de ovarios, un mal por el que también fallecieron la madre de Cassandra cuando ésta era una adolescente y Charlotte, la hija mayor de la actriz australiana, fruto de un anterior matrimonio pero a la que Brosnan adoptó como suya. Charlotte murió a los 41 años, en 2013.

Años después de la muerte de Cassandra Harris, con quien tuvo a su hijo Sean, Brosnan se casó con la periodista Keely Shaye Smith, en 2001, matrimonio del que nacieron Dylan y Paris.

Keanu Reeves pasó por un trance muy doloroso en 1999, cuando falleció su novia, Jennifer Syme, en un accidente de coche.

"Llegué a un punto de inflexión en mi vida. Tuve que detenerme y respirar hondo. Tras una pérdida así uno debe recuperar el equilibrio y no dejarse vencer. Pero en algún momento la vida debe seguir adelante", explicó años después mientras promocionaba la película "The Day the Earth Stood Still" en 2008.

Actualmente, el actor de 55 años, mantiene una relación sentimental con la artista Alexandra Grant.

El actor mexicano Demián Bichir comparte el dolor de Travolta, Neeson, Brosnan y Reeves, porque él también es otro de los populares viudos de Hollywood.

Bichir, de 56 años, perdió el 20 de abril de 2019 a su esposa, la actriz canadiense Stefanie Sherk, de 37 años, ahogada en la piscina de su casa en California, según anunciaron días después medio policiales locales.

Bichir, recordado por grandes papeles, entre ellos el de "A Better Life" (2011), que le valió una nominación a los Óscar, escribió en la red social de Instagram sobre el fallecimiento de su esposa: "no sabemos cuánto tiempo nos llevará sobreponernos a este dolor".

La pareja había trabajado en la película "Un cuento de circo & a love song" (2016), en la que el actor mexicano debutó como director.

"Stefanie permanecerá en nuestros corazones para siempre", palabras que Bichir dedicó a su esposa en redes sociales.

Tras la muerte de Sherk, Demián Bichir ha trabajado en varios títulos, como "The Midnight Sky" y "Chaos Walking", ambas en espera de estreno.

HASTA QUE LA MUERTE LOS SEPARE.

El ex-Beatle Paul McCartney perdió a su esposa Linda McCartney en 1998. Mick Jagger, el líder de The Rolling Stones, vivió la pérdida de su novia, la exmodelo y diseñadora de moda L'Wren Scott en 2014.