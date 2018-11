Lowie invita a pasarla bien

Con una prometedora carrera, Lowie apuesta a su nuevo sencillo "Vamos a pasarla bien" un tema con el que quiere invitar a todos a que "disfruten la vida, que vivan alegres, festejen y rían", según se detalló en un comunicado.

Para la grabación del tema, Lowie viajó a Los Ángeles, California impulsado por Donald Wasley, quien es el artífice de figuras como Cher, Kiss y Elton John. De igual forma, el productor Humberto Gatica (ganador de 16 premios Grammy) aportó en la creación de la canción; así como Víctor Delgado, considerado uno de los precursores más importantes del género urbano.

Con el coro de "chiqui chiqui chiqui", "Vamos a pasarla bien" es una composición de ritmos caribeños y urbanos.

El lanzamiento cuenta con un video oficial grabado en Santa Martha, Colombia, y producido por 2 Wolves Films. Lowie es considerado uno de los artistas revelación de este año.

"Esto de la música no es fácil, pero me sentía seguro y preparado para que me llegara esa oportunidad en la que alguien me escuchara y apostase por mí", dijo Lowie sobre sus primeros pasos en la música.

Como parte de su preparación musical, destaca que con tan solo con nueve años de edad sus habilidades vocales lograron colocarlo como soprano; a la edad de 14, en contralto; y al cumplir 17, en tenor.