Lucero y Mijares, "Hasta que se nos hizo" verlos de nuevo

Una de las parejas más respetadas y queridas de la música latina, vuelve a El Salvador para presentar su show "Hasta que se nos hizo", el cual surgió después del éxito de su concierto digital "Siempre amigos", el año pasado.

Tanto fue el éxito que la expareja terminó complaciendo la petición de sus seguidores, de volverlos a ver juntos, como profesionales que son, arriba de un escenario y así fue. La gira de conciertos inició este domingo 13 de febrero en su natal México, en el Auditorio Metropolitano de Puebla. Y, como era de esperarse fue un momento inolvidable para sus seguidores quienes los han apoyado en las buenas y en las malas.

Pero "Hasta que se nos hizo" y "Siempre amigos", no ha sido el único escenario que han compartido como expareja, pues el reality mexicano "El Retador" dejó de manifiesto la buena relación que tiene actualmente la pareja: una relación cordial y de respeto después de su divorcio de hace una década.

Es esto lo que precisamente disfrutarán esta noche los salvadoreños cuando los mexicanos se presenten juntos para interpretar canciones tan emblemáticas como solistas como "Veleta", "Baño de mujeres" "Soldado del Amor", "Electricidad", "Corazón salvaje"; o "El Privilegio de Amar" y "Cuatro veces amor," dos de sus éxitos como pareja.

"No puedo contar las sorpresas que vamos a hacer en el show, claro, será diferente al streaming porque este se hizo en casa, fue muy especial, único e irrepetible por eso en aquel momento fue algo diferente", señaló la actriz en una entrevista hace unos días.

Por lo pronto los artistas con más de cuatro décadas de trayectoria individual, no ha confirmado una gira como tal, pero Lucero, que es quizá la más entusiasta con la idea sí desea realizar varios conciertos junto al padre de sus dos hijos, con quien estuvo casada 14 años. "Lo que sucede es que todavía con lo que queda de pandemia no hay mucha claridad, no se sabe todavía cómo organizar una gira, cómo hacer las cosas en estos momentos en los que no hay mucha claridad en lo que nos gustaría hacer en momentos normales", expresó la cantante según diversos medios mexicanos.

Lo que sí es cierto, es que esta noche, a partir de las 8:30, los salvadoreños tendrán la suerte para "amarse más" de celebrar un San Valentín -atrasado- con esta entrañable pareja en el escenario.