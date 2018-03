Lucha contra el paso de los años

#justme Una foto publicada por The Pamela Anderson Foundation (@pamelaanderson) el 31 de Ene de 2017 a la(s) 2:12 PST

La belleza y seducción de Pamela Anderson despertó las emociones de televidentes en los años noventa, con la célebre serie “Baywatch”. Pero este año lo inició con una imagen renovada, luciendo a sus 49 años de edad una imagen natural y aparentemente con ayudita de cirugías estéticas o buenas cremitas faciales.“Soy un fanática del aceite de coco y me encanta. Creo que es muy bueno para tu piel, bueno para tu pelo, bueno para todo, desde adentro hacia afuera”, señaló a Harper's Bazaar. “Envejecer no es el final. Sé que tengo mucho que esperar”, dijo Pamela el año pasado a la revista Playboy.“Realmente me gusta el envejecimiento”, agregó. El 27 de enero dejó con la boca abierta a los asistentes de una gala benéfica en París porque más de alguno pensó que era otra persona.