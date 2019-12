Lucía Méndez no autorizará que se hable de su romance con Luis Miguel segunda parte de la serie

Aunque todavía no es un hecho que salga a la luz la segunda temporada de la serie que narra la vida de Luis Miguel, ya hay algunas personalidades del espectáculo que se niegan a formar parte de la historia, tal es el caso de Lucía Méndez.

Durante una entrevista con los medios de comunicación, la intérprete de “Corazón de piedra” aseguró que no permitirá que el fugaz romance que vivió con Luis Miguel sea parte de la serie.

"No tengo la menor idea si saldré o no saldré, definitivamente no autorizo porque es mi vida privada y si alguna vez comenté algo de Micky fue porque fue lindo, pero en realidad ya me da flojera hablar de eso, no tiene sentido".

La actriz también narró ante las cámaras del programa ?Ventaneando? que este año que finaliza sufrió una ruptura amorosa y aunque fue difícil, ya logró superarla.

"Andaba yo de mal de amores… furiosa y me dio mal de amores como tres, cuatro meses, andaba yo medio triste y medio sacada de onda, pero ni modo, así es la vida y tienes que terminar las cosas", finalizó.



Suscríbete para recibir nuestro boletín de noticias gratuito en tu email.