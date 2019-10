Lucía Méndez y Dulce aclaran motivo de risas frente a los restos de José José

Luego de que Lucía Méndez y Dulce hicieran guardia a los restos de José José en el Palacio de Bellas Artes, en las redes sociales empezaron a circular fotografías en las que supuestamente las cantantes estaban platicando y riéndose frente a las cenizas del "Príncipe de la Canción ".

Ante la polémica, aclararon lo que sucedió a través de un video compartido en Instagram. Lucía Méndez explicó que dedicó unas palabras a su amigo que hicieron reír a Dulce. "Le hablé a José José como mi cuate, mi amigo, y le dije: José, de verdad que vale madre todo, no importa lo que haya pasado, los problemas, las pasiones que siempre provocaste en todo José, elévate, cántale a Cristo, no te preocupes, no te pones aprehensivo, por favor que tu espíritu esté contento porque te lo mereces, y vale madre todo; entonces mi comadre se rió”.

Ambas se mostraron molestas por la confusión de lo sucedido, y comentaron que lo único que hicieron es orar por el descanso de José José; realizaron dos guardias, y rezaron un “Padre Nuestro” que "nadie más hizo".

Además, Méndez negó que hubiera pretendido cantar en Bellas Artes, y detalló que se acercó a la orquesta para sugerirles que tocaran canciones de José José.