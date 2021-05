Lucifer Morningstar y la lucha por el poder

La noticia que revolucionó Internet desde que se dio a conocer ya es una realidad, y es que el pasado viernes inició la lucha por el poder y control del cielo con la segunda parte de la quinta temporada de Lucifer Morningstar.

Y es que hasta hace un par de semanas atrás, mucho se especulaba sobre qué es lo que se podía esperar de la nueva entrega de la serie policíaca y de fantasía que narra la vida de Lucifer y sus largas vacaciones en la tierra.

El pasado 30 de abril, la plataforma de streaming, Netflix, lanzó el tráiler de la producción que muestra dos grandes revelaciones: la primera relacionada a que Dios (Dennis Haysbert) decide "retirarse" de su puesto; y la segunda, sobre la disputa por quién ocupará el trono.

En el avance, Lucifer y Miguel, ambos interpretados por Tom Ellis, desean convertirse en el nuevo soberano, por lo que se mostrará la épica batalla entre el rey del infierno y su gemelo para designar al nuevo "jefe".

Desde finalizó la quinta temporada los acérrimos fanáticos del Dios del infierno quedaron impactados por el tan inesperado final, en el que se presenta el creador frente a sus hijos mientras están peleando entre ellos.

Pero esta no es la única pista de lo que se podrá ver en esta temporada, ya que en una entrevista concedida a John Siuntres en su programa Wordballon, Joe Henderson, uno de los showrunner, dijo que padre e hijo tendrán una importante conversación.

Lucifer fue lanzado inicialmente por Fox y sus primeras 3 temporadas fueron un éxito; sin embargo, la cadena decidió cancelar su producción y Netflix vio la oportunidad de retomar el proyecto, por lo que adquirieron los derechos y comenzaron a producir nuevamente la serie con el elenco original.

Lauren German

Personaje: Chloe Decker

La detective se mantiene activa dentro del mundo del espectáculo desde 1999 y ha participado en diferentes films como “Hostel: Part II”, “Walk to Remember”, en la serie de “Chicago Fire” y, su papel más importante, Chloe Decker en la popular producción de Netflix.

Decker se convierte en la amiga incondicional del rey del infierno, quien le ayuda a resolver diferentes casos gracias a sus poderes sobrenaturales y a la perspicacia que lo caracteriza.

Kevin Alejandro

Personaje: Dan Espinoza

El actor estadounidense, de 45 años de edad, es quien a lo largo de las 5 temporadas de la serie le ha dado vida al detective de homicidios Dan Espinoza, quien además es la expareja de Chloe Decker.

Espinoza se caracteriza por tener una especie de rivalidad con el demonio, en ocasiones parecen los mejores amigos, pero al siguiente instante no se soportan. Kevin Alejandro ha estado en el mundo del entretenimiento durante 19 años.

Tom Ellis

Personaje: Lucifer Morningstar/ Miguel

El encargado de interpretar a Lucifer es el galés Tom Ellis, que antes de convertirse en el rey del infierno protagonizó series de la televisión como EastEnders, Merlin, Pulling y Miranda.

Ellis, de 42 años, gracias a su papel en la serie se colocó en el puesto número uno de los 10 actores mejor pagados de 2021 de People With Money, según ellos sus ganancias estimadas son de 46 millones de dólares.

Aimee Garcia

Personaje: Ella Lopez

Aimee Garcia es una actriz estadounidense que ha participado en diferentes producciones como: Greetings from Tucson, apareció en Global Frequency como Aleph, estuvo presente en Cadet Kelly y también coprotagonizó con Anthony Anderson la serie All About the Andersons.

En la seruie es una científica forense, con firmes creencias religiosas y que en su trabajo conoce a dos de sus mejores amigos: Lucifer y Decker.

Lesley-Ann Brandt

Personaje: Mazikeen

Mazikeen, mejor conocida como “Maze”, es un demonio que tiene la forma de una atractiva mujer, quien durante miles de años ha sido la “mano derecha” de Lucifer: sirvienta, teniente, ejecutora, asistente y, por supuesto, la experta en torturas.

Lesley-Ann Brandt es una actriz sudafricana que ha trabajado tanto para series de televisión como películas, siendo su último papel el de Maze, en Lucifer.

D.B. Woodside

Personaje: Amenadiel

D.B. Woodside se convirtió en el emisario de Dios, Amenadiel, quien fue enviado a Los Ángeles para convencer a Lucifer de que regrese al infierno y restaure el equilibrio natural. El actor cuenta con una larga trayectoria en la industria del cine y la televisión.

Amenadiel es el mayor de todos los ángeles de Dios, por lo que en la producción de Netflix se refleja esa seria responsabilidad con cada uno de sus hermanos menores.

Rachael Harris

Personaje: Linda Martin

Linda Martin es una terapeuta a quien Lucifer Morningstar suele acudir por consejos, aunque siempre termina tergiversándolos y adaptándolos a sus propios intereses. Ella conoce la verdadera identidad del Lucifer.

Harris es una actriz comediante que debutó en la televisión en el episodio de 1993 de “SeaQuest DVS”, una serie de ciencia ficción estadounidense que mezclaba el drama con hechos científicos realistas.