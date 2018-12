Luis Fonsi: "En ‘La Voz’, te tienes que dejar llevar por el instinto"

Antes de lanzar un nuevo disco que ya asoma en el horizonte, Luis Fonsi se sentará en la butaca, con la mano cerca de pulsar el botón, para descubrir nuevos talentos en "La voz", concurso que llega por primera vez en español a Estados Unidos y en el que el puertorriqueño confiará en su instinto.

"Más que lo que uno escucha es lo que siente. Como te quitan la visión, uno se tiene que dejar llevar por el instinto y lo que uno siente", aseguró el "coach" de "La voz" en una entrevista telefónica con Efe.

"No todo es perfección vocal, tecnicismo, los melismas, el rango más alto, la potencia... Hay cosas que no se pueden explicar en palabras, que simplemente uno siente, se te eriza la piel y te emocionan de una manera que es imposible no apretar el botón", explicó.

Telemundo estrenará el próximo 13 de enero la primera versión en español en EUA de "La voz", un "talent-show" en el que los aspirantes a cantantes se suben al escenario para ser evaluados por estrellas de la música con una particularidad: estos se encuentran de espaldas y solo pueden girar su butaca al pulsar un botón si les gusta lo que escuchan "a ciegas".

En esta ocasión, Luis Fonsi, que ya ha participado en las adaptaciones de "La voz" en Chile y España, estará acompañado por su compatriota Wisin, el colombiano Carlos Vives y la mexicana Alejandra Guzmán. "Es un formato positivo que celebra la música", apuntó.

"Y hacerlo acá, en Estados Unidos, es celebrar muchas banderas, muchas culturas, muchos acentos diferentes, pero desde un punto de vista de unión, de positivismo", dijo.

El responsable de "Despacito" adelantó cuál será su estrategia para que el Team Fonsi se imponga en "La voz": "Estar muy cercano a los participantes".