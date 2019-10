Luis Herrera RELLA: sinónimo de real

Rella, apodo que él mismo Luis inventó derivado de la palabra "real" es ahora sinónimo de un joven visionario apasionado por la música rap, impactado por la forma en que se creaban las rimas en tiempo real en las batallas de freestyle. Todo eso lo motivó a practicar y luego a convertirse en un exponente de la escena rap en El Salvador.

A pesar de que el Hip Hop ha sido bastante estigmatizado en el país, Luis considera que se está dando un desarrollo que es vital gracias a la representación positiva que hay fuera de personas que quizá -en algún momento- consideraron no poder cumplir su sueño.

"Mi primer contacto con las batallas de rap fue allá por 2006 gracias a unos jóvenes con rastas, yo estaba con mi patineta, los vi y me dió mucha curiosidad como improvisaban y creaban de cero toda una rima", contó Rella y prosiguió: "Yo era un skater solamente, en ese momento y aún me gusta practicar de todo tipo de trucos con la patineta, la diferencia es que ahora tambien rapeo, tengo un primo con el que empecé en todo esto, le comente y me dijo que él ya había visto algo parecido así que nos comenzamos a meter de lleno en este mundo de rimas freestyle, hasta que después comenzamos a componer ya no era solo algo por hobby y así fue que tomó un rumbo profesional".

Ahora este joven ha logrado hacerse de un nombre no solo para beneficio propio sino también para otros que, como él, desean seguir un camino musical. Rella aseguró haber impartido cursos sobre MusicActivismo en la Universidad Centroamericana "José Simeón Cañas" (UCA); además colaborar en activismo orientado a sacar a jovenes de las calles y guiarlos hacia un camino donde aprendan música, lo que Rella considera algo bonito y suficientemente bueno para hacer que cualquiera pueda expandir sus horizontes y abrirse puertas. Sumado a todo eso, también ha logrado que su música traspase nuestras fronteras, algo que lo hace sentirse orgulloso.

Ahora es host, productor músical, "free styler" y MC de Hip Hop con todo esto dice tratar de dejar su legado, ayudando a que otros también logren su sueño y puedan llevar la música a otros niveles. Incluso, borrar los estigmas que giran alrededor de esta arista cultural. "Borrar los estigmas, creo que es el problema más grande que tenemos acá, por que vivimos en el que es considerado país más peligroso del mundo.... Al principio me subía a las unidades de transporte a rapear y lo primero que hacían las personas era tomar sus pertenencias, creían que me subía a robar, ya cuando comenzaba mi show y escuchaban el mensaje, todo cambiaba, incluso me llegaron a suceder cosas que no pensé que pasarían como que personas mayores de la tercera edad me dieran la mano y me dijeran ¡te felicito, seguí así lo estás haciendo bien!", expresó.

Sobre esto, Rella aconseja a los que deseen adentrarse en ese mundo: "Serví de motivación para todo aquel joven que viene detrás tuyo y que necesita alguien que lo guíe y sea su inspiración o que simplemente necesita algo de ayuda o un consejo, anímate, hazlo que así como yo lo estoy haciendo tú también lo puedes lograr".

En la red

Facebook: Rella Herrera

Instagram: @rellaofficial

YouTube: Rella official