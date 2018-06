Luis Miguel: así habría sido la serie de Univisión que el cantante rechazó

El productor y director Pedro Torres aseguró que hay un distanciamiento entre él y Luis Miguel, debido a la serie sobre la vida del cantante que preparaba para Univisión y que finalmente no se llevó a cabo.

"Antes de que comenzaran a grabar la serie de Netflix, hablé con él para proponerle la mía, él se decidió por la mejor oferta que le hizo el equipo de Miguel Alemán y creo que hizo lo correcto, la prueba está en que a la gente le está gustando mucho".

Luis Miguel se acercó a él para explicarle que no quería que hubiera otra bioserie sobre su vida que no fuera la que él autorizaba, pero a pesar de que el productor le aseguró que era un trabajo serio, cuidado y con mucha investigación, el cantante no cedió.

"Yo espero que no muera nuestra amistad. Está enojado porque había un intento de hacer una serie no oficial".

Entre las cosas que Torres abordó para este proyecto fue el tema de Marcela Bastieri, la mamá, que aún es algo en lo que Luis Miguel prefiere no profundizar, aunque supo que en los 90 el cantante sí invirtió tiempo y dinero para encontrarla sin resultado.

"En las investigaciones que hicimos, seguimos cuatro o cinco historias, desde que se fue con un novio italiano hasta que estuvo en un hospital, pero nos enfocamos en la que dice que tuvo una reunión con Luisito Rey, entra en su recámara y no se vuelve a saber de ella".

Pedro aseguró que no ha visto la serie de Luis Miguel porque prefiere verla cuando estén todos los capítulos disponibles.

UN PADRE AUTORITARIO

Sobre la relación real entre Luis Miguel y su padre, Torres opina: "Yo lo conozco a él por Luisito Rey, cuando Micky tiene 16 años y me busca para hacer un video. Siempre fue respetuoso, amable, tuvimos una buena relación y la verdad yo sólo tengo buenos recuerdos de Luisito Rey, era un padre sevillano, dominante, gitano, pero yo nunca vi ningún maltrato".

Por el momento descarta retomar la serie porque está enfocado ya en otros proyectos, como celebrar sus 40 años de carrera.

"Creo que eventualmente se harán muchas series; Luis Miguel es tan rico como personaje que pueden hacerse cinco o siete historias, nosotros abordábamos el tema psicológico para poder entender a El Sol, pero Univisión decidió no hacerla por razones que sólo a ellos les competen".

Han pasado casi 30 años desde que Pedro Torres y Luis Miguel crearon el emblemático video del cantante "La incondicional", y en la celebración de sus 40 años como productor, director y fotógrafo recuerda cómo fue la grabación.

"Conocí la historia de 'La incondicional', es muy padre; le dicen a Juan Carlos Calderón que ya necesitaban cerrar el disco, pero no se le ocurría cómo terminar, entonces le meten una muñeca inflable y asi fue la canción, eso me contó Joaquín Varona que era su mánager".

Anteriormente Pedro Torres ya había trabajado con el cantante en dos videos, "Yo que no vivo sin ti" y "Cuando calienta el sol", entonces Luisito Rey y El Sol le piden que haga un tercer video, cuyo concepto nació de una película que el productor vio, Escape to Athena, protagonizada por Roger Moore.

"El entonces secretario de la Defensa Nacional, Antonio Riviello Bazán, venía de ser agregado cultural del México en Italia, estaba muy sensibilizado con los temas de mercadeo y marketing, le pedí una cita, nos recibe, platicamos, escuchó el tema le encantó y nos dijo que sí".

Contrario a lo que han declarado otros allegados a Luis Miguel, Torres aseguró que este no tuvo tiempo de recibir un entrenamiento para las escenas de acción en el video, hizo rapel y saltó de una plataforma de 10 metros sin preparación.

El mayor problema para el cantante fue el cortarse el pelo, porque era parte de la imagen que lo caracterizaba, Marco Rosado su peluquero lo resolvió realizando un recogido que no se notó en las imágenes.