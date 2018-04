Luis Miguel: el hombre detrás del sol

De personalidad dominante, romántico y voz extraordinaria, Luis Miguel, de 48 años, ha forjado su galardonada carrera con un carácter implacable, pero sobre todo con un incansable intento de superar ese pasado que lo aqueja. El cantante mexicano tocó fondo, pero ahora es “una persona renacida”, dijo el biógrafo español Javier León Herrera, autor de un libro “Luis, mi rey” que sirvió de base para la bioserie que estrena este día en la plataforma de Netflix.

Una de estas pesadillas es la misteriosa desaparición de su madre la italiana Marcela Basteri, en 1986, cuando él tenía 16 años. Su ausencia marcó profundamente la vida del cantante, ya que tuvo con crisis de drogas y alcohol, rupturas con diferentes parejas y la dificultad de ser padre. “Luis Miguel tiene una historia familiar más oscura que el petróleo; y ello, en cierto momento, hizo peligrar su éxito profesional”, continuó el escritor nacido en Alicante.

Otra aspecto que se verá reflejado en los capítulos es la relación con su papá Luis Gallego Sánchez —mejor conocido como Luisito Rey—, quien descubrió el talento de su hijo para la música y las baladas. Pero la relación de padre e hijo no será precisamente la mejor, ya que desde el primer episodio este personaje se posiciona como el villano principal de la vida de “El Sol”. Este proyecto de Netflix estuvo directamente supervisado por el intérprete de “La Bikina”, que promete desvelar sus secretos mejor guardados. En 1992, Luisisto Rey murió y Luis Miguel decidido no asistió al entierro.

“Tu padre está en el hospital, se está muriendo”. Mickey —así lo llaman en aquella época—, pero él parece ignorar el llamado. “Te tenés que despedir de tu papá, si no, te vas a arrepentir el resto de tu vida”, insiste aquel hombre con acento argentino en una de las escenas.

El actor Diego Boneta encarna a Luis Miguel en la bioserie autorizada y probablemente se enfrente a uno de los mayores retos de actuación, ya que tuvo que tomar clases de canto para mejorar sus habilidades, bajar 22 libras de peso y someterse a una separación de sus dientes frontales para parecerse al personaje. “En mi carrera y en mi vida personal. En todo. Cambios físicos, vocales... no sabía qué tanto podía hacer. No sabía si iba a poder cantar sus canciones o no. Luis Miguel es Luis Miguel por la voz que tiene”, expresó tras el rodaje en una entrevista.

Narrativa

La serie, dirigida por Humberto Hinojosa, consta de 13 capítulos que toman sus títulos de los primeros éxitos de Luis Miguel, como "Cuando calienta el sol", "La chica del bikini azul" y "La incondicional". Es contada desde el punto de vista del artista.

La serie

Estreno:

22 de abril en Netflix

Actores:

Camila Sodi (Erica), Óscar Jaenada (Luis Rey) y Paulina Dávila (Mariana). La colombiana interpreta a la primera novia de Luis Miguel. “Es la primera vez que lo hago y de alguna manera te genera una responsabilidad. Es una chica joven, creativa, muy metida en su mundo”, expresó sobre su participación.