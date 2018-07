Luis Miguel: este fue el real final de Marcela según el autor de libro que inspiró la serie

El intrigante final del capítulo 10 de "Luis Miguel, la serie" el mismo que muestra al cantante (Diego Boneta) viajando a Las Islas Canarias para encontrarse en un centro psiquiátrico con la que podría ser su madre, ha disparado y resucitado las tantas y variadas teorías sobre el posible final de Marcela Basteri. Sin embargo, el autor del libro en el está basada la ficción de Netflix, echó por tierra estas versiones confirmando finalmente qué sucedió con la madre del astro mexicano.

"Desafortunadamente Marcela falleció. Por la investigación tengo más o menos situada la fecha del fallecimiento en el último trimestre del año 1986, en España, sin lugar a dudas. Fue de causas no naturales. Como yo siempre he dicho, los detalles a los que pude llegar por la investigación en su momento dado y confrontados ahora más recientemente es algo que, si lo hubiera querido contar, lo hubiera contado en el libro. Me ahorro el detalle de algunos episodios de lo que sucedió que en realidad lo único que van a hacer es escarbar en el dolor de un ser humano, que ya de por sí bastante tuvo que aguantar con eso", afirmó Javier León Herrera en entrevista al portal argentino Infobae ante la pregunta: ¿Qué pasó con la madre de Luis Miguel?.

Las declaraciones de León Herrera no quedan ahí, el periodista mexicano reitera más adelante que Marcela no aparecerá, sin embargo prefirió evitar entrar en detalles por respeto a Luis Miguel.

"No hay ningún misterio: Marcela Basteri desafortunadamente no está en este mundo, falleció, no va a aparecer. Se reencontrará con su hijo en el cielo y ya está, no va a aparecer. Por eso cuando yo veo cualquier noticia yo creo que es remover algo que no tiene más sentido remover porque Marcela ya no está", dijo.

En otra parte de la entrevista, León Herrera considera que es muy probable que Luis Miguel sepa lo que sucedió con Marcela, de ahí la razón del sorpresivo alejamiento que mostró el cantante con su familia materna hacia finales de los noventa.

"Me consta que efectivamente él encargó una investigación particular. Lo que sí es cierto es que, por lo menos que yo sepa, él no ha reconocido a nadie de su más íntimo entorno ser conocedor de los hechos. Pero si yo pude tener acceso a la versión más fiable de los hechos tengo que dar por sentado que él también. Aparte hay otra cosa que lo invita a uno a pensar que eso fue así: el hecho de que cada vez él se fuera cerrando más su personalidad y fuera poniendo un bloque de hielo entre su vida privada y su vida profesional. Yo creo que tanto él como su hermano. Alejandro, son conocedores de lo que sucedió", agregó.

Cabe destacar que a diferencia de lo que dice en su libro sobre el paradero de Marcela, esta es la primera vez que León Herrera afirma, sin dudas, que la madre del cantante murió en 1986, mientras que en "Luis Miguel, la historia", habla de indicios que lo hacían suponer tal teoría.

Así, en el capítulo 27 del libro llamado: "¿Qué pasó con Marcela Basteri?", León Herrera indica que la información que recopiló sobre la madre de Luis Miguel al momento de escribir el libro le asustó y que los indicios hacían suponer que ella murió en 1986 por causas no naturales.