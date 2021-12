Luisito Comunica presume las botas Crocs más caras del mundo

Luisito Comunica es uno de los youtubers más populares en México. Es conocido principalmente por sus videoblogs en donde cuenta sus aventuras de viajes alrededor del mundo. No obstante, poco a poco ha ido expandiendo la variedad de sus actividades hasta ser el propietario de varios restaurantes y otros negocios en industrias como telecomunicaciones. Pero más allá de su éxito como empresario, nuevamente ha dado de qué hablar debido a que presumió a través de sus redes sociales su nueva adquisición: los Crocs más caros del mundo. ¿Realmente valen la pena? Aquí te contamos todo.

¿Por qué son tan caros los crocs que compró Luisito Comunica?

En el más reciente video de TikTok del youtuber mexicano, podemos ver a Luisito yendo a conseguir este par de botas de lluvia que señala como los Crocs más caros del mundo. Un artículo que solo se puede conseguir en tiendas exclusivas por un precio que ronda los 800 dólares, es decir, unos 16 mil 500 pesos mexicanos al tipo de cambio actual.

Lo primero que llama la atención de este calzado especial es su aparente fealdad. Lo cierto es que a primera vista las botas no parecen ser tan especiales como para justificar su precio.

No obstante, al mirar con mayor detenimiento, podemos encontrar la razón de semejante costo. Este par de botas son producto de una colaboración especial de la marca Crocs con la casa de moda parisina Balenciaga, la cual es famosa internacionalmente por lucir sus diseños en algunas de las pasarelas más exclusivas del mundo. En específico, estas botas de lluvia forman parte de la colección de primavera 2022 de Balenciaga, un diseño cerrado alrededor de la silueta de los Crocs que se anuncia como perfecto para lucir en combinación de abrigos de gran talla.

Las botas Crocs de Balenciaga forman parte de una tendencia creciente dentro de la industria de la moda conocida como ugly fashion (moda fea). Se trata de un movimiento estético que busca romper lo clásico y se aventura en la búsqueda de estilos más alternativos y extravagantes. "La belleza está en el ojo del espectador, pero 'moda fea' significa 'no la corriente principal': no es lo que todos usan, no es lo que la población general considera como en este momento", comentó Megan Collins, pronosticadora de tendencias de Trendera en una entrevista para el sitio estadounidense Fashionista.

De hecho, esta no es la primera vez que Crocs y Balenciaga hacen una polémica colaboración. La colección de primavera 2018 de la casa parisina presentó al mundo los Crocs stilettos, que dieron mucho de qué hablar debido a la adición de un tacón a las famosas sandalias de playa. El responsable de estas extravagantes combinaciones fue Demna Gvasalia, director creativo de Balenciaga, quien en los últimos años ha apostado con éxito por este tipo de tendencias.

Así que atrás quedaron los tiempos en que los Crocs eran simplemente un artículo para llevar a la piscina o para descansar en casa. Pues, además de Luisito Comunica, los Crocs han podido ser captados en los pies de algunas de las celebridades de talla internacional como Matt Damon, Jack Nicholson, Al Pacino, Paris Hilton y Ben Affleck. A pesar de todas las controversias, parece que esta moda llegó para quedarse.