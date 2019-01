“Luisito Rey me pidió que lo ayudara a matar a la mamá de Luis Miguel”: Andrés García

El actor mexicano Andrés García conversó con el programa Un Nuevo Día de Telemundo, y ahí reveló que el papá de Luis Miguel, Luisito Rey, le pidió ser su cómplice en la desaparición de Marcela Basteri, madre del intérprete de "La Incondicional".

"Efectivamente, Luisito me pidió que viniera a España diciéndome que Micky tenía un problema muy serio. El problema era él, que quería matar a Marcela. (Me dijo) ´Ayúdame a matar a Marcela´". Ya Durazo -Arturo Durazo jefe de policía en México- me había dicho "´abusado con ese loco, quiere que lo ayude a matar a su mujer, a mí ya me lo pidió'", dijo el actor según reportó el portal de Infobae.

En la conversación el actor fue enfático al decir: "El que dude que él fue está mintiendo, eso está más claro que el agua".

Se sabe que Marcela Basteri despareció en 1986, y el presunto culpable de su desaparición siempre ha sido Luisito Rey, padre del famoso cantante. La teoría alrededor de este hecho se ha intensificado gracias a la serie biográfica del cantante. Sin embargo el artista nunca ha hablado de este tema con ningún medio de comunicación.



Suscríbete para recibir nuestro boletín de noticias gratuito en tu email.