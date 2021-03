Luisito comunica cambia de look y lo comparan con Ken

El youtuber mexicano Luis Arturo Villar, mejor conocido como Luisito Comunica, constantemente atrae la atención de miles de personas en redes sociales. Ya sea por sus frecuentes viajes, el estilo de vida que lleva, o las polémicas en las que se ve envuelto, el influencer se mantiene dentro de las tendencias de internet.

Ahora, Luisito Comunica, nuevamente, ha llamado la atención de cientos de usuarios en redes sociales. El influencer decidió mostrar, por medio de su cuenta de Instagram, un look completamente diferente al que lo caracteriza.

El cambio de look del youtuber no pasó desapercibido para sus 24 millones de seguidores en Instagram, quienes no tardaron en reaccionar por medio de distintas redes sociales.

El cambio de look fue documentado a través de las historias de instagram del influencer, donde Luisito Comunica explicó que todo se trataba de una caracterización para una sesión fotográfica que compartiría con su pareja, la también influencer Arianny Tenorio.

Para el cambio de look, Luisito Comunica lució sin barba y con el rostro maquillado sutilmente, enmarcando perfectamente sus cejas. No obstante, fue su pelo lo que llamó la atención, ya que, en esta ocasión, el youtuber optó por ocultar sus rizos y sustituirlos por una corta cabellera, la cual dejaba al descubierto la frente del influencer.

Pese a que el cambio de look de Luisito Comunica fue documentado, únicamente, en sus historias de instagram, el youtuber no dejó pasar la oportunidad y compartió una fotografía en la que mostraba que se había rasurado, para hacer la sesión de fotos. “Tenía tiempo que no me rasuraba”, escribió el influencer.

Tras la publicación, los fanáticos del youtuber no tardaron en reaccionar. “Te veo más guapo”, “Te queda mejor sin barba”, “Regresó Luisito joven” y “Así te ves mucho mejor”, son algunos de los comentarios que se pueden leer en la fotografía publicada por Luisito Comunica, la cual suma 919,483 me gusta y cuenta con más de 3 mil comentarios.

Al respecto de su barba, Luisito Comunica no dio una explicación precisa, pero dio a entender, mediante sus historias de Instagram, que se había rasurado para tratar de tener una apariencia similar a la del muñeco Ken, conocido por ser pareja de Barbie. El influencer mencionó que su cambio de look, el cual incluía estar sin barba, sería parte de una sesión fotográfica, en la cual él y su novia le darían vida a la reconocida pareja de muñecos Mattel.

De igual manera, el youtuber comentó que el maquillaje en su rostro lo hacía sentir como un “filtro de Instagram viviente”, ya que suavizaba sus facciones y le daba una apariencia diferente, haciéndolo parecer un muñeco Ken.

Además, Luisito Comunica aprovechó sus historias de Instagram para mostrar que su pareja, la modelo Arianny Tenorio, traía un look parecido al de la muñeca Barbie. “Estos son unos nuevos muñecos de Barbie y Ken más inclusivos”, “Una pareja más realista. Ken chaparrito y Barbie latina”, señaló el youtuber.

Por su parte, Arianny Tenorio, novia de Luisito Comunica, también mencionó, a través de historias en su cuenta de Instagram, que se encontraba realizando una sesión de fotos con temática de Barbie. Para sus fotografías, Tenorio lució un outfit completamente rosa de pies a cabeza, donde resaltaba su maquillaje en tonalidades cálidas.

Aunque la pareja mostró algunos momentos de su divertida sesión fotográfica, Luisito Comunica y Arianny no precisaron cuándo serían reveladas las fotografías, únicamente comentaron que durante los próximos días irán compartiendo algunos adelantos en sus redes sociales. Sin embargo, los influencers adelantaron que las fotografías tendrían una buena producción y edición, por lo que invitaron a sus seguidores a mantenerse pendientes.