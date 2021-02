Luisito comunica llega a El Salvador y alborota las redes sociales

La más recientes publicaciones del youtuber Luisito Comunica en Instagram han generado alboroto en los usuarios de la red. El famoso mexicano ha confirmado su llegada a El Salvador.

Ayer circuló el rumor que visitaría El Salvador, luego que el youtuber afirmara en un video que realizaría un viaje a un país "que nunca he visitado y que siempre he querido visitar, está a 2 o 3 horas de Mexico".

En su instagram, como ya es costumbre, estuvo compartiendo fotografías y videos de su vida diaria, pero también mostró a sus seguidores el momento en el que una enfermera le tomaba la prueba de coronavirus, aparentemente para poder ingresar a El Salvador.

Pero fue hasta esta mañana que el mismo influencer confirmó que ya está en El Salvador y que va a "tutistear" en el territorio nacional.

"Nunca he ido al país de los 170 volcanes, entonces esto me emociona mucho, siempre conocer un nuevo país es muy emocionante y vaya un país en el que sé que hay personas que me tienen afecto y que ya tengo muchas ganas de conocerlos, me emociona mucho, mucho más", afirmó en un video publicado en las historias de Instagram.

Muchos usuarios han mostrado su agrado con la noticia, sin embargo, otros no lo han tomado a bien, pues, consideran que no sería "un buen momento" para visitar al país, que el próximo domingo elegirá a sus representantes en las 262 alcaldías, la Asamblea Legislativa y el Parlamento Centroamericano.