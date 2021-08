Lupillo Rivera le pidió matrimonio a su novia en el funeral de su padre

Lupillo Rivera y Gisselle Soto ya están en los preparativos de su boda religiosa, la pareja, que ya se casó por el civil, ahora alista una ceremonia con vestido blanco, así lo dijo la empresaria, quien detalló cómo fue el día en el que el cantante le pidió matrimonio.

En entrevista con el programa "Hoy Día", la joven platicó que Lupillo le dio un anillo improvisado, hecho con un dólar, el día del funeral de su padre, quien falleció en mayo de este año.

“Desafortunadamente en mayo de este año perdí a mi papá. Ahí, en el funeral, le pidió permiso a mi mamá. Yo no me lo esperaba. Hizo que una tía mía hiciera un anillo de un dólar. Y dijo: ‘si esta mujer acepta un anillo de un dólar, she’s the one, ella es la adecuada; estamos casada gracias a Dios”, contó la maquilladora.

Soto de 26 años se casó legalmente con Lupillo de 49 hace unos meses. Hecho que el músico confirmó en junio pasado. “No es mi novia, la muchacha es mi esposa”, reveló ante varios medios de comunicación.

Lupillo y Gisselle se conocieron por Instagram durante la pandemia, ella confesó que fue Lupillo quien tuvo el primer acercamiento, la llenó de halagos hasta que ambos se enamoraron.