MTV VMA: Maluma culminó su presentación con un beso a una bailarina

Maluma formó parte de la exclusiva lista de artistas que cantaron en los MTV Video Music Awards 2018. El cantante colombiano fue el único de habla hispana en presentarse en esta edición.

Visiblemente emocionado, Maluma subió al imponente escenario de los MTV VMA para interpretar su popular tema "Felices los 4", en medio de desbordante energía y un atrevido cierre de presentación, que consistió en darle un beso en la boca a una de las bailarinas que formó parte de su show.

Como se recuerda, en el videoclip de "Felices los 4", Maluma protagoniza un triángulo amoroso con una mujer casada, interpretada por su actual pareja, la modelo Natalia Barulich, y Wilmer Valderrama.

El artista colombiano también llamó la atención durante su paso por la alfombra roja de los MTV Video Music Awards 2018. Llegó con un atuendo de la firma Dolce & Gabbana, los diseñadores oficiales de su tour "F.A.M.E.", y unas botas de color rojo intenso que motivaron las preguntas de las conductoras de la alfombra roja de la transmisión de MTV.

"Todos los que me siguen en Instagram saben que me encanta la moda y que me encantan las botas", dijo Maluma ante las preguntas de la modelo Winnie Harlow sobre el calzado de Yves Saint Laurent.