"Mad About You": Helen Hunt y Paul Reiser confirman el regreso de la serie

La fiebre por el revival televisivo no cesa, y ahora otro título se suma a la lista. "Mad About You", la serie creada en 1992 por Paul Reiser y Danny Jacobson para la NBC, tendrá su regreso a través de la plataforma Spectrum Originals, con el actor nuevamente en la piel de Paul Buchman, y con Helen Hunt como Jamie.

El relanzamiento se podrá disfrutar a fin de año, con la salvedad de que se tratará de una serie limitada, con un puñado de episodios para ponerse al día con la vida de ese inolvidable matrimonio.

"Estamos tan emocionados de poder hacer esto, y muy contentos de que Peter Tolan (el showrunner) sea nuestro capitán. Les prometemos hacer el mismo programa divertido y cálido, siempre y cuando recordemos qué es lo que tiene de divertido el ser adulto. ¡Va a ser genial!", expresaron los actores en uncomunicado.

Por su parte, Katherine Pope, la responsable del contenido original de Spectrum, adelantó algunos detalles del reboot: "Hace dos décadas, los fanáticos se enamoraron de este programa, y esta vez no será diferente, ya que Paul, Helen y Peter exploran el matrimonio moderno a través de los ojos de dos personas que acaban de convertirse en nidos vacíos. No podemos esperar a que todos se enamoren de los Buchmans de nuevo", deslizó.

"Mad About You" se emitió de 1992 a 1999, con siete temporadas y cuatro premios Emmy consecutivos para Hunt, quien hizo su esperable salto al mundo del cine, obteniendo en 1998 un Oscar como mejor actriz por "Mejor...imposible".

De esta forma, la sitcom pasa a integrar el listado de comedias que tuvieron su relanzamiento, como "Will & Grace", "Murphy Brown" y la malograda "Roseanne".