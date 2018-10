Maddie Ziegler La miniyo de Sía, crece

Nada como un golpe de suerte. A Madison (Maddie) Nicole Ziegler desde temprana edad le fomentaron la pasión por las artes escénicas y ella se decantó por el baile y actuación.

El talento de esta adolescente estadounidense fue percibido por la nominada al Grammy, Sía, y la invitó a ser parte de sus videos musicales. El impecable trabajo de danza e interpretación que hizo en temas como "Chandelier", "The Greates" y "Elastic Heart" fueron suficientes para que la cantante la nombrara su "miniyo" en las producciones audiovisuales. Sobretodo porque Sía no es conocida precisamente, por mostrar su rostro públicamente. Usualmente lo oculta con una peluca.

Ziegler empezó a bailar con 2 años y a los 5 entró en la academia Abby Lee Dance Company. En 2011 formó parte del reality Dance Moms y la popularidad llegó por sí sola.

"Definitivamente quiero bailar y convertirme en una cantante impresionante. Estoy yendo a clases para educar la voz. Cuando eres bailarina es bueno ser capaz de cantar y actuar. Si quieres hacer una obra o un musical en Broadway debes estar preparada para hacer de todo", explicó la joven en una entrevista con El País de España.

A veces, le han preguntado si es difícil ser "la cara" de una cantante famosísima pero con la mirada en la escena, pierde los temores. "Me parece increíble que Sia me deje ser parte de ella. Soy como su miniyo", dijo.

Actualmente, es parte del video "Thunderclouds". Un lanzamiento que surgió en agosto y en el que colaboran los artistas Sia, Diplo y Labrinth.

Metros de estatura es el porte de Maddie Ziegler. Desde muy niña comenzó a bailar.

Junto a otros bailarines profesionales formó parte del video musical "Feel It Still", de Portugal the man.

Obtuvo su primer papel como actriz en la serie "Drop Dead Diva".

A los 11 años apareció, por primera vez, junto a la artista australiana, Sía. Actualmente y con 16 años, es toda una estrella mundial.

Millones de personas no se pierden de sus ocurrencias en las redes sociales, especialmente en Instagram.

Incursiona en los negocios y la industria de la moda. Lanza su propia línea de ropa inspirada en el estilo "Tomboy".

La cantante y artista visual Rachael Sage escribió la canción "Happiness" y se la dedicó a Ziegler.

Hizo público su romance con Jack Kelly. "La relación es grandiosa. Sé que tengo sólo 14 años, que todavía soy una niña. Jack es grandioso", mencionó en ese momento.

Después de tres años de relación, la joven decidió darse un tiempo con Jack, según Confidential.

Con esa edad fue jurado de "So You Think You Can Dance: The Next Generation". Compartió panel con Paula Abdul, Jason Derulo. En 2017 debutó en el cine con "El libro de Henry".