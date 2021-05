Madonna de luto tras la muerte de Nick Kamen

La destacada cantante, bailarina, compositora y empresaria estadounidense, Madonna, lamentó la muerte de uno de los artistas más destacados de su época, quien fue un gran amigo para la estrella.



Se trata del cantante, modelo e ídolo adolescente de los 80 y 90, Nick Kamen, quien destacó en la industria por su legendaria canción 'I promised myself' y que se convirtió en uno de los seres más queridos de la reina del pop.



En su cuenta de Instagram, Madonna compartió un emotivo mensaje que acompañó con una serie de fotografías junto al británico.

“Me rompe el corazón que te hayas ido. Eras único, un dulce ser humano que sufrió mucho. Espero que seas más feliz allá donde estés, Nick Kamen”, escribió Madonna en su cuenta oficial de Instagram.

El cantante saltó a la fama en 1985 gracias a un comercial de Levi´s, en donde Kamen llega a una lavandería, introduce la ropa en la lavadora y de pronto se quita la camisa, frente a las mujeres que estaban atentamente observándolo, luego se baja el pantalón y comienza a trabajar la máquina mientras él se sienta a esperar.

Kamen murió a los 59 años de edad, a causa cáncer de médula ósea que padeció durante años y que finalmente le arrebató la vida.



A sus 22 años inició como modelo, después fue contratado por Levis y en ese momento, la icónica rubia, se fijó en él, por lo que impulsó su carrera como cantante, llegando al puesto 5 británico el tema debut 'Each Time You Break My Heart', en la que la propia Madonna participó en los coros.