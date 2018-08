Madonna le "echó" su bendición a Maluma

El reguetonero colombiano Maluma tuvo un encuentro con Madonna mientras se desarrollaban los MTV Video Music Awards 2018, en Nueva York, y no quiso desaprovechar el momento para dejarlo retratado.

En su cuenta de Instagram, el reguetonero publicó una fotografía en la que aparece con "la reina del pop", luego de su presentación en el evento realizado en el Radio City Music Hall de Nueva York

Maluma acompañó la foto con un mensaje en el que aseguró que la cantante, quién recién cumplió 60 años de edad, "me echó la bendición y me dijo que estaba listo para el próximo nivel... Love you Queen you're such an inspiration @madonna" (Te amo Reina, eres una inspiración @madonna).

El encuentro también quedó inmortalizado en un vídeo compartido en Twitter por una usuaria que filmó el momento exacto en que ambos artistas se saludaron. A ellos se sumó también el cantante Lenny Kravitz, quien saludó al cantante colombiano.

Madonna dándole la bendición suprema a Maluma �� pic.twitter.com/WDCwPLR4mk — Susana Giménez (@victororvikk) 21 de agosto de 2018



Maluma participó por primera vez en los MTV Video Music Awards e hizo que audiencia estadounidense se moviera al ritmo del reguetón con "Felices los 4". El colombiano fue el primer artista latino en presentarse con una canción en español en los premios desde que Shakira y Alejandro Sanz interpretaron La Tortura, en la edición de 2005.