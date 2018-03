Madonna recuerda a Michael Jackson como su mejor acompañante en los Oscars

Con el caption: Best Date Ever #oscars #epic #fun, la reina del pop. Madonna, posteó una fotografía junto al inolvidable rey del pop, Michael Jackson, con quien tuvo una relación amorosa un tanto fugaz.

Según confesó la misma cantante en una entrevista con James Corden (en su popular sección Carpool Karaoke), Jackson era bastante tímido y fue ella quien dio el primer paso. Además, expresó haber besado al cantante.

La relación se dio por un proyecto musical en conjunto que no llegó a concretarse por diferencias entre ambos. "In the closet", sería el tema musical.

Al final, la reina del pop fue reemplazada por la princesa Stéphanie de Mónaco, quien colaboró con Jackson de manera anónima. La canción fue un rotundo éxito y fue parte del disco "Dangerous".

Cita en los Oscars

Vale la pena recordar que, durante el año 1991, el mundo se conmocionó al ver a los astros de una generación musical juntos en un evento tan destacado como los Premios Oscar: Madonna y Michael Jackson. Ella, con un look de Bob Mackie, inspirado en Marilyn Monroe y él, en un extravagante traje a blanco y negro.



Aunque no se haya concretado ni la colaboración, ni la relación entre ambos cantantes, fue un gran gesto por parte de la reina del pop dedicarle un post al fallecido cantante.