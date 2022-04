Madre de Christian Nodal: “No es la primera vez que lucho con esta enfermedad”

Cristy Nodal, madre del cantautor mexicano Christian Nodal, confirmó que en los últimos días su estado de salud se vio muy afectado y terminó en el hospital.

A través de un comunicado de prensa explicó que años atrás fue diagnosticada con cáncer de colon. “Hace tres años empecé a batallar con mi estómago, donde creíamos que el problema eran mi vesícula y unas hernias las cuales me sometí a cirugía y retirar vesícula y operar hernias, esto fue en 2021 pero mi problema con el estómago siguió”, reza el comunicado.

Luego, explicó que el pasado mes de febrero no toleraba la comida y para marzo empezó a decaer, al punto de vomitar todo lo que comía. “Me hicieron una cantidad de estudios donde el diagnóstico nos llevó a que era que tenía un tumor en el colon”, agrega.

Captura de pantalla desde el Instagram de Cristy Nodal, donde agradece a quienes han estado pendientes de su salud y recuperación.

Sin embargo, algo la llevó a experimentar “un milagro de vida”, ya que repitieron los estudios antes de operarla y el tumor no apareció en los resultados. “Ya no estaba ese tumor, como si nunca hubiera tenido ningún problema y al día de hoy empecé a comer normalmente y a recuperar mis energías, a esto yo no le llamo suerte, a esto yo lo llamo un milagro de vida”, expresa.

La madre del intérprete de “Botella tras botella” compartió una foto junto a su hijo, luego de su intervención quirúrgica, donde se ve que ambos descansan en medio de un abrazo.

“No importa que tan ocupado estés, pero siempre haces todo por estar con nosotros en buenas y malas y cuando más te necesitamos, ya más de tres años de lucha, pero hoy si reconozco, que mis fuerzas ya no daban para más”, escribió en su cuenta de Instagram.