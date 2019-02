Madre de Lindsay Lohan enamorada de un hombre al que no ha visto nunca

Dina Lohan, madre de la actriz Lindsay Lohan encontró el amor nuevamente, pero de una forma bastante peculiar.

La celebridad de 56 años está participando en la versión estadounidense del reality "Celebrity Big Brother" y para responder a la incertidumbre de quienes le buscan pareja ella expresó que no está interesada en conocer a otras parejas pues ya había encontrado una.

"Me muero de ganas de contarles todo sobre ese hombre. Llevamos hablando más de cinco años, a diario. Mucho. Y tengo la impresión de que lo conozco de verdad. ¿Han experimentado alguna vez esa sensación cuando hablas con alguien por teléfono, como si llegaras a conocerlo de verdad? Es más personal, más real. Lo juro, es una locura, pero me voy a casar con él. Va muy, muy en serio. Incluso he hablado con su madre", confesó.

Dina cree que su novio simplemente es muy tímido como para usar las nuevas tecnologías como Facetime o cualquier otro tipo de videollamada. "Algunos hombres sencillamente no tienen iPhones", ha apuntado ella para justificarlo.