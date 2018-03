Madre de hija de Angelina Jolie desea verla

Lee también

La madre de Zahara, la niña que Angelina jolie adoptó en Etiopía, desea hablar con la pequeña, según reveló en entrevista a "Daily Mail".Mentewab Dawit Lebiso desea ser parte de la vida de Zahara, quien ya tiene 12 años.“Sólo quiero que sepa que estoy viva y aquí para poder hablar con ella. No quiero a mi hija de regreso, sólo estar en contacto con ella y ser capaz de llamarla y hablar con ella.“Por favor, sólo déjame hablar con mi hija”, añadió la mujer, quien vive en Etiopía.Aunque admitió que Jolie ha sido más madre que ella para Zahara, “no significa que no la extrañe”.También comentó que le gustaría pasar fechas importantes con la niña, como su cumpleaños y que sepa que tiene una madre que la ama tanto como Angelina Jolie.La mujer no ha tenido contacto con la niña desde que Jolie la adoptó, cuando Zahara tenía seis meses, en 2005.