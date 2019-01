Magnum regresa sin bigote pero con mucha acción

Thomas Magnum está de vuelta. El actor Jay Hernández se pone en la piel del icónico detective privado que hizo famoso a Tom Selleck en la década de los años ochenta.

"Magnum" es una versión moderna de la serie clásica centrada en Thomas Magnum, un antiguo SEAL de la Marina condecorado que, al regresar a casa desde Afganistán, vuelve a utilizar sus habilidades militares para convertirse en detective privado. Magnum, un encantador detective y fanático de los Detroit Tigers, vive en Hawái en la casa de invitados de una lujosa mansión, en la que trabaja como asesor de seguridad para complementar su trabajo de detective privado.

Europa Press (dpa) tuvo la oportunidad de visitar el set de rodaje de Magnum en Honolulu (Hawái). Allí pudimos entrevistar a los actores principales de la serie: Jay Hernández, Perdita Weeks y Zachary Knighton. Ser el nuevo Magnum latino es todo un orgullo para Jay.

"Obviamente me siento muy orgulloso, muy feliz de estar interpretando este personaje tan icónico que hizo famoso a Tom Selleck. Y es algo que veía cuando era niño, crecí viendo la serie, así que es un poco fascinante que me encuentre aquí en Hawái filmando esta nueva versión. Es genial. Nos divertimos mucho. Todos los miembros del reparto pasamos mucho tiempo juntos, son personas muy divertidas, son muy buenos actores. Tenemos un gran equipo", asegura.

Un gran reto

Pero interpretar a un personaje tan icónico como Thomas Magnum puede resultar algo intimidante, tal y como reconoce el protagonista de la serie. "Me preocupaba que la gente me juzgara, y algunas personas todavía se sienten así. Tom Selleck ya lo hizo, no lo toques. Ese tipo de sentimientos, pero sabía que iba a ser parte del proceso y pensé que si lo hacíamos, tendríamos que darle un toque especial al proyecto. Obviamente el bigote era parte del personaje. Tom Selleck lo llevaba, le funcionó y tuvimos que hacer algo que se sintiera original. Creo que no tener bigote está bien", explica Hernández.

Esta nueva serie de Magnum cuenta con muchas más escenas de acción que la original. "Por lo que recuerdo, yo diría que definitivamente hay más acción. Ha pasado un tiempo desde que vi la serie original, pero creo que probablemente haya un poco más en términos de peleas con armas, explosiones y ese tipo de cosas. No es fácil conseguir filmar todas las escenas de acción en siete días. Es una locura, no sé cómo lo hacemos, para ser honestos. A veces es un proceso frenético, pero el resultado final es que conseguimos hacer un show realmente genial", señala Jay.