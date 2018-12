Maisie Williams: "Verán escenas épicas de Arya"

"Creo que el personaje de Arya es un personaje juvenil muy importante dentro de la televisión", comenta la actriz británica Maisie WIlliams, acerca de su papel como Arya Stark en la serie "Game of Thrones", que se prepara para su temporada final en abril del próximo año.

Entre gritos de cientos de fanáticos que la acompañaron en su visita al la Cómic Con en Sao Paulo (Brasil), que se extenderá hasta este día, la actriz reconoció el hecho de que la producción pudiera mantener la conexión con la audiencia.

"Lo que viene es realmente excitante, no puedo decir nada, pero va a tener una magia y ofrecerá algo que yo nunca había visto", agregó. "Este viaje interpretando a Arya desde que era una niña hasta convertirse en una mujer ha sido emocionante y me ha llevado a ser capaz de reflexionar acerca de mi vida y como he ido creciendo", reflexionó WIlliams, mientras gritaba a las mujeres que la acompañaron en el panel. "Mujeres, déjenme escucharlas", les dijo, mientras recibía un grito de histeria. "Van a ver escenas épicas con Arya... realmente van a estar ahi", fue el único rastro que dio de lo que se puede esperar de la última temporada de GOT.

Por su parte, John Bradley-West, que encarna a Samwell Tarly, también habló en la convención de fanáticos a las series, el cine, los cómics y los videojuegos. "Lo mejor es que se trata de una verdadera serie global. Tenemos un elenco de todo el mundo, hemos conocido diferentes culturas y creo que hemos hecho mas fuerte la idea de un mundo en que podemos compartir muchos sentimientos todos".

"También hemos experimentado cada detalle y esa pasión de todo el equipo por crear este mundo fantástico", finalizó.