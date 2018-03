Majo Alger: "Ser mamá soltera no debe ser una limitante"

Las 30 razones para ser feliz como mínimo (pero podrían ser miles ) se las comparto en mi blog www.majoalger.com Y cuando el corazón está feliz entonces tu rostro lo refleja, se dibuja una sonrisa, te das cuenta que las bendiciones de Dios son maravillosas y que algo nuevo en tu corazoncito está naciendo.... Una publicación compartida de Majo Alger 33 (@majo_alger) el 22 de Feb de 2017 a la(s) 6:50 PST

El carisma de María José Alger se dio a conocer desde temprana edad, cuando debutó en el programa infantil “Din don”. Actualmente es productora y presentadora de "Quiúbole", de canal 33 y en septiembre festejará 17 años como parte del entretenimiento local.Madre, mujer de hogar, trabajadora, comunicadora y administradora de empresas son tan solo algunas de las cualidades que la definen. El amor por sus seguidores es infinito y no se perdonaría jamás dejar de interactuar con ellos, intenta mantenerlos al tanto de sus vivencias "Siempre intento responder a sus comentarios y ponerles un corazoncito, me tardo a veces, pero ahí estoy", expresó a Plus.En su página web “ El blog de Majo ” da consejos sobre estilo de vida, maternidad y también expresa su opinión sobre acontecimientos de agenda, como por ejemplo la muerte del hipopótamo Gustavito. Es defensora de los animales y ha realizado voluntariados al respecto.Mañana, en el día Internacional de la mujer no podía dejar de preparar un tema especial para su audiencia y adelantó qué planea hacer. "En lo que me voy a enfocar es en hablar sobre mi rol de mujer y todo lo que eso significa. Es decir, trabajar, ser mamá, profesional, estudiar, ser influenciadora de marca... en fin todo, todo, todo lo que hace una mujer integral, ser mamá soltera no debe ser una limitante, tampoco el ser mujer. Tenemos derechos", reflexionó.Respecto a los temas venideros comentó que quiere continuar con los consejos de bebé con tips una vez a la semana para las mamás y también no harán falta las publicaciones saludables donde hablará sobre el crossfit que practica.