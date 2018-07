Maluma es criticado por foto en la que aparece acostado junto a siete mujeres

El cantante colombiano Maluma vuelve a ser ampliamente criticado en redes sociales. En esta oportunidad, el exponente del reggaetón recibió decenas de comentarios negativos luego de que publicara una foto en la que aparece acostado junto a siete mujeres.

La imagen compartida en su cuenta de Instagram, corresponde a las grabaciones del videoclip de su nueva canción "Mala Mía". Él aparece en el centro de la cama, rodeado de mujeres vestidas con ropa interior que lo abrazan y duermen sobre él.

La publicación ha obtenido más de 1,6 millones de "me gusta", y ha generado cerca de 31,000 comentarios. Muchos de ellos lo apuntan como un "machista", "sexista" y de causar "asco" con su trato hacia las mujeres.

Estos fueron algunos de los comentarios que obtuvieron mayor número de reacciones en la publicación: "Un estúpido más en este mundo. Por hacer eso se cree más hombre"; "Eso habla de lo poco hombre que es este tipo, usando a mujeres como instrumentos sexuales, porque no veo que otra cosa diga esta imagen"; "¿Hace falta hacer videos así? Pueden darle otro tipo de contenido. No hace falta que siempre hagan videoclips con modelos desnudas y encima de un hombre. Muy sexista y muy machista".

El intérprete ya se había visto duramente cuestionado tras el estreno de su canción "Cuatro Babys" a fines del 2016, cuya letra fue tildada en varias partes del mundo como "machista y misógina".

En abril de este año, se inició una junta de firmas en España bajo el nombre "no a Maluma en Palencia", con el objetivo de "impedir que el cantante se convierta en parte de la oferta musical de las fiestas de Palencia 2018".

Los motivos detrás de la petición eran que "sus letras machistas y degradantes hacia todos, y hacia las mujeres en particular, no deberían de formar parte del programa". La solicitud fue firmada por más de 10 mil personas, pero no fue motivo suficiente para que el alcalde la ciudad decidiera descartar la presentación del colombiano, la que se concretará el próximo 4 de septiembre.