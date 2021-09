Maluma golpea a fan que intentó tomarse una foto con él [+VIDEO]

En redes sociales se ha vuelto viral un video en el que se ve el momento en el que el cantante colombiano Maluma se molestó cuando uno de sus seguidores intentó tomarse una fotografía con él.

Todo sucedió en Nueva York, cuando el interprete de “Amigos con derecho” caminaba junto a sus guardaespaldas hacía su auto, en ese momento un grupo de personas lo identificó y caminaron rápidamente hacía él.

Lo que nunca imaginaron es la respuesta que tendrían por parte de la estrella, especialmente un hombre que en su afán por tener una fotografía junto a su ídolo le tomó el brazo, algo que evidentemente enojó a Maluma.

Con un violento manotazo,el artista evitó que el fan se acercara a él y pese a que este le pidió disculpas en reiteradas ocasiones, Maluma ni siquiera lo volvió a ver.

¡Se viralizó este video donde supuestamente Maluma agrede a un fan que se le acercó en Nueva York! ����



¿Qué opinas? #VLA pic.twitter.com/GtpfwZndqg — Venga la Alegría (@VengaLaAlegria) September 29, 2021

El video rápidamente circuló en redes sociales, en donde los usuarios condenaron las acciones del colombiano, por lo que se vio obligado a responder a los comentarios que surgieron.

“Hay cosas que se pasan de la línea y cuando a uno le agarran duro la mano a cualquier persona le incomoda sea famoso o no, así que te diría yo que hay que ser un poquito más respetuosos”, dijo Maluma en una historia que publicó en su cuenta oficial de Instagram.

Además, aseguró que le gustan las muestras de cariño de sus fanáticos, pero aseguró que existen diferentes maneras de expresarlo, por lo que recalcó que hay que respetar a las demás personas.

“Amo ese cariño que me dan de todas las maneras y lo siento aquí en mi corazón, pero que quede como enseñanza y no agarrar a la gente del brazo duro. Demuestren cariño y amor, hay muchas maneras, esa no es. Los amo”, finalizó.