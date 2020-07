Maluma lanzará "una bomba" al mundo

El cantante colombiano Maluma prepara una colaboración con J.Lo: "estamos grabando una bomba", anunció en su Instagram. "Lo digo porque a mí me ha pasado", continúa el cantante: "Algunas veces veía el camino muy oscuro, me daba miedo seguir adelante y sentía que no iba a lograrlo. Pero, cuando cambiaba ese chip en mi cabeza, me daba cuenta de que sí era posible. Y eso que veía tan lejos, en verdad estaba sucediendo, como mi carrera musical y muchas cosas que he logrado a mi edad".

Por eso, quiso animar a quienes escuchasen su mensaje: "les invito a que encuentren esa forma de realizar sus sueños, porque por muy difíciles o imposibles que parezcan siempre hay una manera de conseguirlos. Les invito a que sigan soñando", y recalcó: "lo imposible solo está en nuestra mente".

Y es que la de Maluma, que con tan solo 26 años ya tiene una carrera musical consolidada y acaba de anunciar una colaboración con Jennifer López, es una historia de imposibles vueltos posibles y sueños hechos realidad.

GOLEANDO HACIA LA MÚSICA

Juan Luis Londoño Arias nació el 28 de enero de 1994 en Medellín, Colombia. Y de los nombres de sus padres, Marlli Arias y Luis Londoño, sumado al nombre de su hermana menor Manuela, vendría más adelante su nombre artístico: Maluma.

Polifacético desde pequeño, jugó al fútbol durante ocho años e incluso estuvo en las divisiones inferiores del Atlético Nacional y Equidad Club Deportivo. Otros deportes que practicaba asiduamente eran el voleibol y el ping pong, así como el ajedrez.

No obstante, su vocación por la música, e incluso la creación, vienen desde muy temprano. Y es que, además de escribir cartas para las novias de sus compañeros, participó en un concurso de canto, que ganó, y actuó en una obra teatral, mientras estudiaba.

A los 15 años, y como regalo de cumpleaños, su tío Juan Parra le ofreció grabar el primer tema que Juan Luis había compuesto, "No quiero". Después fue descubierto por productores que le aconsejaron cambiarse el nombre para triunfar, y de ahí su elección, "Maluma", sobre la que habló en una entrevista publicada en El Tiempo.

"Es un homenaje a ellos porque son el motor de mi carrera" explicó, y habló también de lo que supuso decantarse por la carrera musical en lugar de por el fútbol, que según el cantante "fue una decisión muy complicada", aunque matizó: "no me arrepiento de nada, la música me ha dado mucha felicidad".

A principios del 2011, Maluma lanzó el single "Farandulera". Esta canción conllevó su salto a la fama nacional, gracias a internet y la radio. Esto llamó la atención del sello musical Sony, por lo que firmó un contrato con ellos a mediados de ese mismo año. Así comenzaba la historia.

DE INTERNET AL CIELO

Tras eso, lanzó varios sencillos más, como "Obsesión" "Pasarla bien", "Miss Independent" y "Loco". Con una buena acogida de ellos tanto en Colombia como en América Latina, Maluma lanzó en 2012 su primer álbum de estudio "Magia", que logró ser disco de oro en su país natal.

Un año después, con el sencillo "La Temperatura", Maluma logró mayor repercusión internacional y abrir más fronteras, al colarse también en las listas estadounidenses y ser nominado a un Grammy Latino y un MTV Europe Music Awards.

A partir de ahí, su carrera fue en ascenso, y ya cuenta con otros tres álbumes en su discografía: "Pretty Boy, Dirty Boy" (2015), "F.A.M.E." (2018) "11:11" (2019) y el recopilatorio "PB.DB. The Mixtape" (2015). Algunos de sus temas más exitosos son: "Felices los 4", "Cuatro Babys", "X", "11 PM", o "HP", entre muchos otros, como la reciente colaboración con la artista francesa-maliense Aya Nakamura, "Djadja".

También ha sido juez de "La Voz" y "La Voz Kids" tanto en las ediciones colombianas del talent show en 2014 y 2015, como en la versiones mexicanas de 2017 y 2018. Ha estado nominado diez veces a los Grammys latinos, resultando ganador en 2018 al premio de "Mejor Álbum Contemporáneo" por "F.A.M.E".

Recientemente, el artista recibió la noticia de cosechar su decimosexto número uno en la Latin Pop Airplay con "Amor de mi vida" o "ADMV", la canción que estrenó el pasado mes de abril durante la cuarentena y sobre la que dijo en entrevista con Efe que "quería enviar un mensaje especial y emotivo a todos los que están sufriendo ante todo lo que está pasando".

Además, al ser número uno, Maluma dijo a Billboard: "Estoy muy feliz. Este número uno es muy especial porque ‘ADMV’ es una balada que llevo en el corazón y significa mucho para mí en estas circunstancias en las que el mundo está pasando por tanto".

COLABORACIÓN EXPLOSIVA

En cuanto a la vida personal y amorosa del cantante, lo cierto es que ha guardado un perfil bajo respecto a sus intereses amorosos, manteniéndolos en privado aunque siempre rodeado de especulaciones tanto sobre posibles relaciones como sobre su orientación sexual.

En 2018, no obstante, confesó en el programa "Al Rojo Vivo" de Telemundo que mantenía un romance con la modelo cubano-croata Natalia Barulich: "lo pasamos muy bien juntos, nos divertimos, nos amamos, y también nos apoyamos", dijo el cantante, y añadió: "esos son los fundamentos más importantes. Estamos saliendo y nos gusta lo que tenemos".

La relación terminó en 2019. Y, a finales de ese año, Maluma fue relacionado con la modelo canadiense Winnie Harlow, aunque nunca se hizo oficial. A principios del 2020 fue fotografiado con la modelo rusa Vivien Rubin. Más tarde, en marzo, se les fotografió paseando juntos en actitud cariñosa.

Una revelación posterior a las declaraciones del cantante en febrero del 2020, ante los rumores de su posible homosexualidad (que tienen su raíz en la canción "Vente pa´ acá" que el colombiano lanzó en colaboración con Ricky Martín), se mostró tajante al afirmar que "si fuera gay, ya lo habría dicho", según dijo en una "storie" de Instagram. En 2017 ya había aclarado esa cuestión en el programa de radio El vacilón de la gatita: "no soy gay, amo a las mujeres", dijo en aquella ocasión.

Ahora, el artista colombiano vuelve a la cresta de la ola pero no por su vida amorosa, sino por aquello que le dio la fama: la música. Y es que Maluma publicó una foto en su Instagram en compañía de la cantante Jennifer López, anunciando así la colaboración en la que ambos están trabajando.

"Esta clase me gusta. ¿Quién creen que es el necio y quien el juicioso de los dos? Ah, sí: estamos grabando una bomba", escribió. Por su parte, J.Lo también compartió otra foto en Instagram y dijo "Pase lo que pase ‘toy pa ti’... ¿Estáis preparados?". De momento, toca esperar para escuchar la detonación de esta canción explosiva.