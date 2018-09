Maluma se defiende: "Me duele que me califiquen de machista"

Maluma dijo estar "blindado" ante las críticas que constantemente le hacen por las letras "misóginas" y "machistas" de sus canciones y dijo que no se siente responsable porque él no escribe las letras de aquellos temas y, en sus shows, no interpreta las "partes fuertes" que sí se escuchan en discos y radios.

"Valga aclarar que las partes más fuertes no las canto yo ni tampoco las escribo. Sin embargo, estas canciones se convierten en las más populares y fuertes de mi repertorio. Hay gente a la que le gusta y hay quienes no", señaló Maluma en entrevista para el programa español "Viva la vida".

Asimismo, el cantante de reguetón aseguró que las críticas lo afectan tanto a él como a su madre, quien le enseño "a respetar a una mujer".

"Me duele que me califiquen de machista, pero a quien más le duele es a mi madre porque ella fue la que me cuidó junto a mi hermanita. Lo primero que aprendí de ella es a respetar a las mujeres. Una cosa es el rol de Maluma como cantante y otra Juan Luis como persona", manifestó el intérprete.

El cantante colombiano lamentó ser tildado de machista y misógino. (Foto: Captura)

Pese a las críticas, Maluma asegura que está contento por la buena acogida de su carrera musical y sigue cosechando éxitos, ahora con su tema "Mala Mía". Además, explicó que su novia, la modelo cubana-croata Natalia Barulich con la que sale hace poco más de un año, lo apoya y entiende.

"Ella entiende muy bien mi carrera musical. Fue quien me ayudó a escoger a las modelos (para 'Mala Mía') y se encargó de la posición de cada una de ellas en la cama junto a mí", añadió.