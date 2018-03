Maná anuncia que dejará la música por un tiempo

Lee también

A tres décadas de su conformación y permanecer en el gusto del público, Maná tomará un año sabático una vez concluida su participación en el Festival Pa'l Norte 2017 en el Parque Fundidora, aseguró Fher Olvera, vocalista de la banda mexicana.En entrevista telefónica con Notimex, previo a su partida a Sudamérica donde tienen previstos conciertos en Argentina, el artista tapatío destacó la unión que hay en la agrupación a lo largo de 30 años y el mantenerse en el gusto del público nacional y extranjero.Sin embargo, dijo que más que proyectos o festejar en grande sus tres décadas de trayectoria, "en Maná este año vamos a tirar la flojera bien y bonito. Yo me quiero inyectar de música, de vibra en otras partes del mundo, quiero ir al Caribe un rato, a Cuba, me quiero ir a las costas de Colombia, por ejemplo.“También a Brasil, en España, quiero ir a Inglaterra donde están creciendo bandas nuevas de rock, como que aparte de gozar y viajarla, es irte refrescando de cosas, de música, de vibra. Este año no sacaremos nada, yo creo que lo dejamos para el año que entra”, comentó.Tras el Festival Pa'l Norte, programado para los próximos 31 de marzo y 1 de abril, Maná, que dará su concierto en la última fecha, hará su receso musical, después “básicamente tenemos un par de 'shows' y ya, va a estar muy tranquilo el año”, dijo el cantante y músico.Para los 30 años, si acaso “una buena borrachera de tres días, a ver si no nos morimos, no, yo creo que nos reuniremos los cuates y el staff, tenemos staff de hace 30 años, 28, muchos de ellos son nuestras familias, hermanos, mánager, floor mánager, ingenieros de sonido”, expresó entre risas Fher Olvera.En este marco, mantenerse vigentes entre los fanáticos “es lo más loable de esta chamba, a veces van chavos con sus papás y se pelean a ver qué ponen y Maná ha cruzado generaciones, los Maná no hemos hecho demasiados discos, somos una banda que hace un disco cada tres, cuatro años y luego se retira, hemos ido un poquito así”.En su momento, refirió, “no quisimos hacer la música en inglés, no fue nuestra decisión, cruzar al 'crossover' famoso que lo hizo Shakira y otros artistas pop, nos hemos mantenido en nuestra línea contentos, acabamos de hacer una gira 'Latin power tour'".Dicha gira, recordó, fue “en contra de todas esas políticas migrantes, violentas racistas, fueron 45 conciertos en total, primera y segunda parte, en todo Estados Unidos y es raro”.La clave de estos 30 años es que “Sergio, Ale, el floor mánager, somos hermanos, nos llevamos bien, el amor por la música, si nosotros lo hiciéramos por billete, hubiéramos hecho 'crossover'. Tenemos una compañía mundial, teníamos un floor mánager global, y nuestras expectativas no han sido esas, han sido hacer música y divertirnos”, sostuvo.