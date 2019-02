Maquillaje y peinado, sus claves

La moda de algunas famosas de publicar fotos al natural en redes sociales y motivar a otras mujeres a mostrarse al mundo de igual forma sin importar las críticas no va con la actriz colombiana Sofía Vergara.

Ir por ahí sin desenfado alguno no la complace y fotografiarse con todo e imperfecciones no la ayudan para nada. Los cánones de belleza que imperan en el mundo del espectáculo en la actualidad son imprescindibles en su vida.

"Me encantaría poder decirte que me siento más segura de mí misma cuando me levanto por la mañana al natural, pero te estaría mintiendo", aseguró al portal Entertainment Tonight.

"Me siento fenomenal cuando llevo maquillaje y cuando me peinan profesionales", agregó, demostrando de paso que hay tantos enfoques en lo que a cultivar el amor propio se refiere.

Pero eso no es todo, la artista colombiana también dejó claro que su físico y su acertado sentido de la moda no son ni mucho menos las únicas fuentes a las que debe su confianza personal.

"Creo que es muy importante rodearte siempre de gente que te quiere y a la que quieres, con la que te diviertes y que se preocupa de ti. Yo amo a mi familia, a mi hijo, a mi marido y a todas las mujeres de mi entorno", explicó la también modelo, en referencia al actor Joe Manganiello, con el que contrajo matrimonio en 2015 y a su hijo Manolo (26), fruto de su noviazgo de juventud con Joe González.